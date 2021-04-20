陳家樂笑指與黃嘉雯傳緋聞如天大笑話：識睇字都應該知道係假新聞

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-20 23:45

陳家樂和今日（20日）跟隨英皇娛樂代表出席《香港01五周年慶祝典禮》，兩人紛紛憶述五年前與五年後的自己最大的不同是拍電影的類型：「五年前我哋好似係不斷拍好多驚慄片，最大嘅分別係嗰陣時可以不斷飛，但而家就真係疫情關係要留翻喺香港。」

（左起）陳家樂、衛詩雅、泳兒、曾樂彤及楊天宇今日（20日）代表英皇娛樂出席《香港01五周年慶祝典禮》。（陳順禎攝）

衛詩雅在電影《不日成婚》中的一幕以空姐裝誘惑陳家樂而引起網民熱話，她笑言自己當時以玩樂心態拍攝，陳家樂則表示被朱柏康和岑珈其兩個男人引誘才是重點，亦不抗拒以後拍BL題材的可能性：「我好耐之前都有拍同性戀題材，我覺得係個好大嘅嘗試，自己拍嘅時候都好享受喺個角色入面，如果以後再有機會試都想繼續。」

陳家樂坦言自己不介意拍BL題材的電影或劇集，不過衛詩雅則表示對BL不太了解。（陳順禎攝）

日前有報道指，陳家樂與前港姐冠軍黃嘉雯因拍攝TVB劇集《把關者們》而戲假情真，他亦有再為緋聞解畫：「呢個絕對係一個好天大嘅笑話！其實我都唔知點樣去解釋，如果一個明眼人、正常識得睇文字或者圖片自己去消化嘅人都應該知道呢啲係假新聞，報料嘅讀者真係虛構、生安白造，所以我真係唔係好想去因為呢啲咁無聊、虛構出嚟嘅事去回應。」他又表示自己與黃嘉雯除了工作關係之外一點也不熟，而且只是因工作而見過三次面左右。

被指介入連詩雅戀情 傳黃嘉雯拍攝《把關者們》與陳家樂撻着

前港姐冠軍黃嘉雯早前與陳家樂傳出緋聞。（Instagram@carmaneysantiago）

被問到緋聞女友連詩雅有沒有因報道而表達過什麼意見，陳家樂以笑避答：「（佢）有冇講啲乜嘢？我自己比較無奈啲囉，係呀！」