蔡依林｜我們正追求誰定義的「好看」？最可怕的「審判官」是自己

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-02-16 12:01

蔡依林結束 6 場「Ugly Beauty」演唱會後，事隔兩年，於 2020 年 12 月 16 日晚間依約推出《甜秘密》MV。

MV 一上線立刻獲得廣大迴響，除了在劇情上充滿新意，挑戰跨越物種的「人魚戀」之外，在視覺效果上也有驚人突破。MV 一開始，請來知名 YouTuber 《老高與小茉》以說書的方式帶出人魚戀故事，才正式進入劇情主軸。

此次《甜秘密》搭配劇情驚悚離奇的影像敘事，更能帶出歌曲令人著迷的魔性魅力。近來蔡依林突破以往的標籤，在歌曲、專輯設計與 MV 中加入強烈的故事性與意念，除了強調女性價值、擊破美醜善惡的邊界之外，也更形塑了蔡依林個人立體的形象。

接下來，讓我們一起來回味從專輯《呸》開始，歌手蔡依林的成長與轉變。

看著蔡依林於 2018 年推出的專輯，許多人的第一個想法是：什麼是「怪美的」？

2014 年，蔡依林推出專輯《呸》，顛覆以往流行音樂風格，討論當代多種社會議題，包含《Play 我呸》MV 呈現諷刺時事現象；《不一樣又怎樣》詞曲討論婚姻平權議題。2016 年，蔡依林和音樂製作人陳星翰合作歌曲《戀我癖》傳達「每一個人都應該戀我，戀上真正的內在自我」意念。而 2018 年，蔡依林專輯《UGLY BEAUTY》乘載著蔡依林自己的生命故事，要讓更多女性經驗被看見、被訴說，甚至被理解。

主打歌《怪美的》首先想討論的，就是一輩子跟隨著女人，揮之不去的外表壓迫。

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我們正苦苦追求的，是誰定義的「好看」？

有個流行的形容詞彙：「神美的／神醜的」，這樣的語詞方便我們用更強烈的語調，去評斷一個人或物品的美醜，但這個評斷的標準是什麼？又有誰能夠為受到評斷的個體負起責任？

很多時候，我們努力追求、費盡心力所達到的「好看」說不定對某些人而言，是所謂「神醜的」。那麼這個煞費力氣的我們，就失去價值了嗎？美與醜的標準，究竟掌握在誰手裡？一連串的問題浮現，讓我們發現，其實根本沒有答案。因為好看根本沒有標準，隨人喜好，各有千秋。

而蔡依林的歌曲《怪美的》給了「審美」這樣的解釋：

審美的世界 誰有膽說那麼絕對 真我 假我 自我 看今天這個我 想要哪個我

剛出道時的蔡依林，經常被惡意言語攻擊，不具名的聲音，在看不見的遠處說她香腸嘴、說她不會跳舞、說她嬰兒肥。走過飽受攻擊的日子，現在她用歌曲告訴我們「審美的世界，誰有膽說那麼絕對？」地球上有幾個人，美就有幾種截然不同的型態，要相信自己的獨特與不可取代，你的樣子，你可以自己決定。

倘若有一天，你覺得自己不美了，想去整形那也無妨，但請別拿著某個人的照片，對整形醫師說：「我要做一個和她一樣的鼻子」。因為你清楚的，再怎麼努力，你都不會和她一樣。別將外界的標準套回自己身上，讓決定權回到自己手裡。況且，一樣多無聊？而你的獨特，多美麗。

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追求完美是 Bullshit， 我永遠追求不完

在專輯《UGLY BEAUTY》中，蔡依林除了想討論美的多元樣貌，也回顧了出道以來，所經歷的自我否定、矛盾與不為人知的脆弱。就在專輯概念公開那天，她在臉書上寫下「這次，我要掀開的是，藏在完美表面背後所有的醜陋。窺探那些我曾費盡全力埋葬起來的情緒。恐怖，真實也脆弱的故事。」

躲在完美背後的故事是什麼？完美有什麼不好？

蔡依林的努力，眾人有目共睹，也常以「地才」來形容追求完美的她，但這樣的一心求好，讓她的身體不堪負荷，並在 2018 年 2 月住進醫院休養，像是警示般地，她發現自己因為追求完美而活得不像人，更甚說道：「我才會覺得追求完美是個 Bullshit，我就是永遠追不完啊！」

完美就像是永遠走不到最後一關的遊戲，破了一關還有一關，消滅了障礙物還有怪物等著。也許走到最後，發現只剩一面鏡子，原來一直在追尋的是自己。

蔡依林也在臉書上寫下：

「 Who's guilty?! 在創造的路上，最可怕的審判官，永遠是自己」

在亂世之中，若無法接納真實的自己，和網軍站在同一陣線自我批判，那麽，這麼美好的自己，也許終將沈落在這片謾罵汪洋中，被根本喊不出名字的食人魚吃掉。學會接納自己的不足與陰暗面，才是真正能驅使自己強大的力量，才是捕捉食人魚的網子。

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傷人的字句，堆疊出基地

《UGLY BEAUTY》的專輯封面，顯眼的是那幾乎快佔據整臉的「真理之口」，第一眼我們看見想說話卻說不出口的蔡依林，仔細將目光上移一看，才發現躲在真理之口後面，那個理解脆弱的眼神。

想說卻不能說，有著無形的壓力堵著嘴，是每個被霸凌者共享的記憶，蔡依林用眼神告訴你：「你不是一個人，我懂你，懂你的脆弱、懂你的害怕、懂你的所有。」

出道 20 餘年，蔡依林受到的言語暴力不在少數，從去年與製作人陳星翰合作，推出的單曲《戀我癖》即不難看出想透過歌曲討論霸凌議題。蔡依林曾在媒體專訪中坦言，自己在言語暴力的折磨中熬了過來，這張專輯想用她自己的生命故事，拋磚引玉譜出專輯，期待聽見更多擁有相同經驗的女性現身分享共同經驗。

從承受霸凌走到能夠坦然面對，蔡依林花了 20 年，用時間證明傷人的字句，進入她體內後，化為腳下穩固的基地。但有沒有可能，那些同樣被抨擊的靈魂們，並沒能度過這一關？有沒有可能，他們在來得及想通之前，就已經被社會熾熱的眼光燃燒殆盡？

多麽希望，刺人的語句能夠留在嘴裡，或止步在即將按下 enter 鍵的手裡。讓我們能夠不再用「一路坎坷」來介紹美好的人。

2014 年，我們看見運用影響力，關心各種議題的蔡依林；2018 年的今天，我們看見剖析自己內心陰暗面的蔡依林，我們看過她不顧一切追求完美的樣子，很迷人，很心疼；也看過她與自己和解，承認完美不存在的樣子，很真實，很美麗。

這樣真實的蔡依林，即便已經是國際巨星，始終沒有忘記過支持者，看見歌迷的感性留言，她也真摯地回應並告白「自己瞬間變成了海上的一波浪 ，抵達岸邊之時， 還以為，自己孤單一人，回頭看才發現，其實我並不寂寞，因為我明白，少了那片無邊無際汪洋的推動，我終究是抵達不了岸邊的！」

於此同時，我們其實也和她並行——走在重新認識自己、重新定義自己、重新愛上自己的道路上。偶爾，在我們被自身的豐富情緒影響時，應該肯定自己的情緒，按住心頭一次又一次的對自己說：「因為擁有情緒，我們才能生成比完美更有趣、更獨特的樣子，而這樣的我們，都怪美的。」

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：從《怪美的》到《甜秘密》，蔡依林擁抱真實：最可怕的審判官，永遠是自己】