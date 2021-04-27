樂壇核數師｜姜濤新歌奪港台冠軍　單曲成績跑贏《蒙著嘴說愛你》

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-27 11:00

三月絕對是一眾「鏡粉」最高興的月份，除了MIRROR推出團歌《WARRIOR》，並宣布將在5月舉行兩周年演唱會外，隊內成員柳應廷（Jer）、姜濤、陳卓賢（Ian）以及江𤒹生（AK）亦在月底前紛紛出歌。來到四月最後一個星期，姜濤的《Master Class》率先跑出，贏得「中文歌曲龍虎榜」冠軍。

今個星期「中文歌曲龍虎榜」，MIRROR新歌都打入前10：

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這首已經是姜濤第二首港台冠軍歌，論及個人單曲成績，《Master Class》在商台及新城最高曾排第3及第4，綜合而言，成績比代表作《蒙著嘴說愛你》（商台：第13位；新城：第3位）來得更好。目前歌曲在商台、新城及ViuTV依然榜上有名，仍有機會一舉突破自己往績，甚至在單曲成績上緊貼今年出道的呂爵安（Edan），贏得個人第一首三台冠軍歌。

姜濤新歌《Master Class》的成績已經超越上年《蒙著嘴說愛你》、《愛情簽證申請》等作品。（葉志明攝）

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再看其他個人成員單曲，Jer《狂人日記》曾在新城升至亞軍位置，而商台、港台皆位列前10，不過仍未登上娘家ViuTV的「Chill Club推介榜」。至於Ian《DWBF》及AK《黑之呼吸》最近才陸續出現在各大電台排行榜，暫時位列中、下游。

點擊圖輯睇2021年第17周其他樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，王菀之新歌奪冠：

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「勁爆本地榜」，石詠莉新歌奪冠：

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「Chill Club推介榜」，MIRROR新歌穩守亞軍：

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「勁歌金榜」，薛凱琪再奪冠軍：