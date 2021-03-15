樂壇核數師︱2021年第一季新人戰鬥力整合　呂爵安網絡人氣最強

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-15 15:00

2021年才過了兩個半月，樂壇已有不少新血蓄勢待發，為求在一眾生力軍中突圍而出。「樂壇核數師」先整合截止三月中樂壇新人在各大流行榜上的成績，按照目前走勢，今年情況暫時與去年相若，依然是男新人表現較為突出。

今年Edan及肥仔都推出個人作品，展開2021年樂壇新人大戰。（呂爵安Instagram圖片、MV截圖）

呂爵安靠網上攻勢先拔頭籌

就在上年，樂壇已經預告2021年新人大戰隨時展開，Edan呂爵安、「肥仔」梁業、Mike曾比特、Eagle陳天翺等出身自首兩屆ViuTV選秀節目《全民造星》的男新人相繼出道。當中不得不提MIRROR第六位推出個人單曲的Edan，其出道作《E先生 連環不幸事件》在網絡爆紅，上榜超過一個月，至今在三大電台排行榜都曾經打入三甲，MV更在網絡上爆紅，在YouTube發布約兩星期就取得超過100萬點擊次數，單計一月的總點擊率就已經跑贏張敬軒《俏郎君》，可見他在網絡上受歡迎程度比一眾新人優勝得多。

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點撃圖輯逐格睇《E先生 連環不幸事件》MV：

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曾比特攞硬叱咤生力軍金獎？

至於第一個拿下各大流行榜冠軍歌的新人是Mike曾比特，其出道作《我不如》在今個星期「903專業推介」壓過「肥仔」的《Lady Killa》贏得冠軍。Mike得知喜訊後不忘感謝恩師Eric Kwok和陳奕迅的支持：「好感激Eric Kwok製作呢首歌，同埋多謝林若寧作咗呢份咁好嘅詞比我！亦好開心偶像Eason都有在social media出post支持呢首歌，真係好感恩！」

早前《01眾樂迷》曾經分析，過去20年在新人年度贏過「903專業推介」冠軍的歌手，最後都能順利贏得「叱咤樂壇生力軍」金獎，包括新鮮出爐的金獎得主Jer柳應廷，就目前數據而言，Mike最後贏得「叱咤樂壇生力軍」三甲的機率相當高，至於Mike能否奪金，還看後作在未來9個月能否有另一首派台歌再贏得好成績。

Mike《我不如》贏得今個星期「903專業推介」冠軍，在眾多新人中突圍而出。（資料圖片）

點擊圖輯，睇睇2021年樂壇新人表現：

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點擊圖輯睇2021年第11周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，per se新歌空降第8：

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「中文歌曲龍虎榜」，《俏郎君》首奪流行榜冠軍：

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「勁爆本地榜」，C AllStar新歌奪冠：

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「Chill Club推介榜」，王君馨再有新歌上榜：

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「勁歌金榜」，華納、環球歌手正式加入戰局：