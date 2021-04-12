樂壇核數師｜盧瀚霆新歌ViuTV三甲不入　網民鬧爆：還我Anson Lo

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-12 22:45

自上年ViuTV成立「Chill Club」推介榜以來，外界一直擔心成績會偏幫旗下兩隊組合MIRROR及ERROR，但事實往往令人出乎意料。其中MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）新歌《EGO》重拾擅長的跳唱風格，繼新城「勁爆本地榜」奪得亞軍後，今個星期再登上港台「中文歌曲龍虎榜」第二名。然而，歌曲在「Chill Club推介榜」落榜，最高位置只得第5名，令樂迷大跌眼鏡之餘，有不少「神徒」（Anson Lo歌迷稱呼）立即留言炮轟ViuTV。

今個星期「Chill Club推介榜」，姜濤、MIRROR新歌上榜：

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唯一Solo成員冇冠軍歌

在「Chill Club推介榜」成立後，Anson Lo推出過4首作品《Burn Out》、《角落生物》、《神隊友》及《EGO》，雖然前三首反應未如理想，但今年第一首派台作《EGO》在節奏強勁的旋律中談論網絡欺凌，內容正面，加上作品在2月中派台，剛好避過姜濤、Jer（柳應廷）等成員派歌時間，外界推斷Anson Lo將贏得第一首「Chill Club推介榜」冠軍歌。不過作品三甲不入，繼續成為眾多開始作個人發展的MIRROR成員中，唯一一位沒有ViuTV冠軍歌的隊員。

Anson Lo新歌《EGO》在ViuTV三甲不入，令一眾歌迷極度不滿。（資料圖片）

睇睇MIRROR成員Solo歌喺「Chill Club推介榜」表現：

眼見ViuTV一再令偶像失落冠軍，不少「神徒」的忍耐到達臨界點，加上在最新一集《Chill Club》中，有網民發現MIRROR演繹《IGNITED》時，鏡頭連Anson Lo唱第一句的畫面都沒有拍下，因此感到極度不滿。他們紛紛在ViuTV Facebook中直言：「還我Anson Lo！還我EGO！」、「得到各大樂評樂迷好評喎！三甲不入真心咩？」、「咁多solo嘅鏡仔，點解成日淨係忽視Anson Lo？」其實《EGO》在商台「903專業推介」亦只位列第7，反應各大流行榜的標準不一，不過面對網上一面倒的反對聲音，究竟ViuTV會否讓《EGO》重新上榜，平息民怨？

「神徒」非常生氣。（ViuTV Facebook圖片）

點擊圖輯睇2021年第15周其他樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，C AllStar榮登五台冠軍：

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「中文歌曲龍虎榜」，黃妍新歌奪冠：

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「勁爆本地榜」，MIRROR新歌空降第5：

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「勁歌金榜」，陳奕迅贏四台冠軍：