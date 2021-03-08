樂壇核數師｜Chill Club頒獎禮幕後獎機制　林家謙攞硬作曲人獎？

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-08 21:00

ViuTV樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》將於4月18日舉行，剛於周日（7/3）播出的《Chill Club》，會讓不同唱片公司的歌手表演及拉票。不過，今年4個年度幕後獎將不設投票，據記者會所指，「年度作曲人」、「年度填詞人」、「年度編曲」及「年度監製」將計算上年5月31日至今年2月28日的40個星期內的冠軍歌，當中參與最多冠軍歌創作的幕後人就能得獎。 「樂壇核數師」今個星期與大家一邊回顧39首入圍「Chill Club年度十大歌曲」的冠軍歌，一邊翻查幕後人名單，為大家預測四大幕後獎項得主誰屬。

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先談「年度作曲人」，由於越來越多歌手願意參與旋律創作，除了Serrini、陳蕾等唱作人外，名單上亦見到衛蘭、容祖兒等新名字，加上不少創作班底會與在台灣、歐美發展的音樂人合作，因此作曲人獎項競爭尤其激烈。在52個候選名單中，預計林家謙將以4首冠軍歌（《一人之境》、陳奕迅《致明日的舞》、《是但求其愛》及黃妍《我心中尚未崩壞的部份》）的優勢贏得這項殊榮。

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預計林家謙將同時贏得作曲人及編曲兩個大獎。（資料圖片）

近年林家謙的作品除了由自己作曲，更會肩負起編曲及監製的重任。他在上述4首冠軍歌都有參與編曲及監製工作，因此預計林家謙會同時壓過音樂人Edward Chan（陳浩然）再下一城，贏得「年度編曲」。不過，Edward Chan今年的監製作品中，有6首成為ViuTV冠軍歌，包括林奕匡《精神時間房》、姜濤《愛情簽證申請》、陳柏宇《感情這回事》、黃妍《我心中尚未崩壞的部份》及衛蘭《帶走你的垃圾》，因此他有較大機會贏得「年度監製」。

預計Edward Chan將成為監製獎得主。（資料圖片）

在「年度填詞人」方面，預計將由黃偉文（Wyman）大熱贏得。在39首候選曲目中，Wyman就為其中7首填詞，數量上比陳詠謙、周耀輝的4首優勝，他的冠軍歌作品包括Dear Jane《哀的美敦書》、容祖兒《東京人壽》（雙周冠軍歌）、林欣彤《次元壁》、衛蘭《帶走你的垃圾》、鄭秀文《如何忍眼淚》、鄭欣宜《小夜燈》及黎明《顧家》。

預料Wyman將以大熱之態贏得填詞人大獎。（視覺中國）

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