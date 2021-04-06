樂壇核數師︱呂爵安《E先生》三台登頂　單曲成績暫時冠絕MIRROR

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-06 13:31

2021年只是過了3個月，在張天賦（MC）及Sony旗下女將區子琳（Paula）正式出道後，今年的樂壇新人之戰更趨激烈。就目前派台歌成績而言，兩位男新人呂爵安（Edan）及曾比特（Mike）率先跑出。前者早前憑大熱歌曲《E先生 連環不幸事件》贏下新城及商台冠軍，在今個星期的「Chill Club推介榜」亦同樣奪冠，原來這首歌亦是MIRROR團曲及成員單曲中，第一首三台冠軍歌。

Edan的《E先生連環不幸事件》，成績屬MIRROR成員單曲之冠。（呂爵安Instagram圖片）

今個星期「Chill Club推介榜」，Fatboy@ERROR再與冠軍刷身而過：

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派台歌成績超越姜濤和Jer

不論是團歌還是成員各自的個人單曲，過去MIRROR的作品雖然深受歌迷喜愛，但這種熱度卻無法完全在排行榜上呈現出來。自從3年前有成員在樂壇作個人發展後，過往只有7首各大電台及電視台的冠軍歌，當中陳卓賢（Ian）《正式開始》（商台、新城）及柳應廷（Jer）《迴光物語》（商台、ViuTV）成績較突出，不過也只是兩台冠軍歌。而Edan第一首派台歌，不但MV在網上熱播，就連派台成績都一枝獨秀，這次先後贏下三台冠軍歌，屬眾多成員中表現最優秀。

以下MIRROR成員都有攞過冠軍歌：

Ian最有機會追貼Edan

如果按單曲目前在網上的反應推斷，姜濤和Ian都有力追趕隊友成績。前者新歌《Master Class》的MV在YouTube上架兩星期，點擊次數已經超過226萬，數目直迫《E先生》。縱使過往姜濤的單曲，在各大排行榜成績只屬平平，但這次不論在曲風、歌詞上都作出重大突破，除一眾「姜糖」聽得過癮，不少網民都對這首作品感到喜出望外，且看姜濤能否靠新歌取得好成績。

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至於Ian的新歌《DWBF》，MV情節相當甜蜜，亦令影片在網上熱度超越Edan。相比《E先生》的MV要用15日時間在YouTube突破百萬觀看，今次Ian新歌《DWBF》只花5日就能達成創舉，可見新歌人氣爆燈。雖然歌曲在各大媒體尚未上榜，但藉著這股熱潮，相信作品在不同龍虎榜都能取得一定成績。

點擊圖輯睇2021年第14周其他樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，《俏郎君》榮登五台冠軍：

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「中文歌曲龍虎榜」，AGA新歌奪冠：

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「勁爆本地榜」，陳展鵬新歌暫列季軍：

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「勁歌金榜」，林奕匡成破冰後首位三大唱片公司奪冠歌手：