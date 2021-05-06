MIRROR演唱會︱鏡粉各出奇招撐偶像　做齊3件事最過癮

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-06 11:30

男團MIRROR兩周年演唱會《MIRROR 「ONE & ALL」 LIVE 2021》舉行在即，由於睽違兩年許再辦演唱會，加上在這期間人氣急升N倍，成為本地炙手可熱的偶像，以致在Stall Hall連開六場仍一票難求！有飛在手的粉絲固然幸運，亦急不及待迎來演唱會當天，近日官方更宣布今次會推出四項周邊產品：演唱會常設周邊Tee、成員專屬掛帶、鏡粉必須收藏的Concert Box Set及疫情特推特別版口罩，不過就有鏡粉提出欠缺了演唱會營造靚畫面的必備Item——手燈！

韓流偶像成功衝出亞洲登上世界舞台，而其應援文化隨之走紅，繼而被應用在各地的演唱會，同為偶像的MIRROR亦沿用了不少應援手法。其實早在2018年MIRROR成軍一個月、舉辦首場演唱會《2018 THE FIRST MIRROR LIVE CONCERT》之際，曾推出官方手燈，而今次官方周邊缺乏手燈令一眾鏡粉頗失望。官方手燈對粉絲而言是身份象徵、也別具意義，看到專屬的應援色及手燈所營造的燈海尤其令人有歸屬感，也使粉絲更團結，如：SHINee的湖水藍色燈海、Big Bang的皇冠燈等，令偶像一眼就能看到粉絲的存在，難怪鏡粉均希望能擁有官方手燈。

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除此以外，韓流演唱會氣氛熱烈的程度，是一般演唱會難以比擬，其一就是因為應援文化完善，每首推出的主打歌經紀公司都會為歌曲度身訂造應援口號，包括：隊名、成員名、歌名、表白句、呼應歌詞的字句等，令偶像在台上演出之時亦能感受到台下觀眾的能量，整齊劃一的應援口號亦特別有氣勢，這也是為什麼在演唱會前粉絲們都要「溫好書」以全情投入當中。

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其二就是粉絲們會在演唱會前預先統籌，花心思為偶像準備各式各樣的驚喜，最常見的就是在指定歌曲字句時全場舉起應援手幅、利用場地做砌字應援、全場大合唱、氣球及紙飛機應援等以表達對偶像的支持，而這些全場應援的環節亦往往容易令偶像動容，這也是為什麼韓流演唱會的氣氛會如此高漲，皆因高能量的互換使絲毫沒有悶場的空間。

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其實除了官方的周邊銷售，MIRROR各成員的粉絲應援會做場外應援必不可少，2018年演唱會的場外應援包括放置易拉架、花牌等讓一眾同好者可以打卡分享追星的喜悅；應援會還會準備後台應援，為偶像和工作人員準備一頓珍饈百味，俗語有云要抓住人心，首先要抓住他的胃嘛。除此之外，粉絲應援會亦費盡心思為偶像推出非官方的專屬應援物，讓各家粉絲也可以對「本命偶像」表白，當中不乏精美、實用的周邊，令人不禁讚歎現今的粉絲實是需要擁有十八般武藝！（至於姜糖因為早前要籌備偶像生日應援而暫時未見有新搞作。）

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