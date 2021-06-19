Serrini演唱會Part 2滿足冇飛樹打手　詢眾要求尾場加開網上直播

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-06-19 00:30

獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）將於6月18-20日舉辦一連三場「SERRINI “I’M (NOT) FINE ,THX.”」STAR HALL演唱會，門票於開售時立即秒殺。這次演唱會是四月「SERRINI "I'M FINE , THX"」演唱會的延續，說是Part 2但其實內容及歌單上也有不少改動，製作更是大升級，絕對是Serrini幾次演唱會中最豪華的一次！而因應很多「樹打手」未能成功購票，Serrini跟主辦KKLIVE商討後決定在6月20日尾場加開網上版，滿足一眾未能入場及身在海外的粉絲！

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Serrini希望這次網上直播可以令一眾樂迷「買不到飛，都可以一同Party」，更謂：「希望全世界，甚至太空站如果可以收到訊號，都可以看到我，一同分享我的作品。」網上直播當日洽巧是父親節，Serrini道：「有Fans可能要照顧家人無法親身到場，亦可以和家人一同觀賞網上直播，都是一個很好的茶餘飯後娛樂。」

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而這次演唱會也出現了很多「黃牛」，Serrini笑說絕對令她更「自大」，更有「廝殺之意」，因這些炒賣行為會令她更想在演出、編曲等方面有所進步，亦希望未來的每次演唱會亦能盡善盡美，報答一眾「樹打手」的支持。在演唱會中Serrini也會演繹新專輯《GWENDOLYN》中的作品，就好像新碟大型發佈派對一樣，對於專輯《GWENDOLYN》，Mami指在各方面上都屬自己最好的粵語作品，成為自己下次製作專輯時的指標，要基於其水平上再作進步。Serrini更鼓勵其他年輕音樂創作者：「不要放棄，要做更多自己所相信文化的音樂。」

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這次網上直播設兩種票價，除「獨獨觀賞票」外，更設「家庭票」供誠實的「樹打手」聚首一堂觀看直播，購買家庭票更可得到4套（每套2款）獨家演唱會限定明信片，名額200位！購買直播門票的觀眾除了可在6月20日當晚 20:15起觀看尾場直播外，更能於6月21日12:00 至6月23日 00:00 期間無限次重溫，一眾「樹打手」務必從速購票，萬勿錯過！

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家謙同Serrini睇落好似一對冤家，其實兩位私底下係好朋友。（葉志明攝）

《SERRINI “I’M (NOT) FINE, THX.” ONLINE LIVE 2021》

直播時間｜2021.6.20 (日) 20:15（GMT+8）

重溫時間｜2021.6.21 (一) 12:00 - 2021.6.23 (三) 00:00（GMT+8）

票價｜

獨獨直播票 / 重溫票 | HKD200

家庭直播票 / 重溫票 | HKD580 *每張附送4套（每套2款）獨家網上演唱會限定明信片

（購買直播票可於指定時間內重溫）

主辦｜KKLIVE

音樂伙伴｜KKBOX

購票及播放平台｜KKTIX

購票網頁：https://kklivehk.kktix.cc/events/imnotfinethxonline

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】