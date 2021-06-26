隨機講歌︱魚丁糸推新歌《終點起點》搞喊歌迷　回歸最初重新出發

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-26 23:45

台灣樂隊蘇打綠近年因同經理人林暐哲在著作權同商標權問題上出現糾紛，雙方對簿公堂多時最後商標權部份蘇打綠敗訴，以致他們不能再用蘇打綠這個名稱用作公開演出。雖然蘇打綠看似已經走到最終點，但並不代表這一切就結束，反而更可能是另一起點的開始，已改名為「魚丁糸」重新出發的他們，就在25/6推出新歌《終點起點》，充滿正能量的歌詞加上澎湃的曲風展現他們不忘初心始終如一的感覺，讓不少歌迷為之感動。

「魚丁糸」重新出發在25/6推出新歌《終點起點》。（蘇打綠_aka_魚丁糸微博圖片）

新歌《終點起點》這個名改得非常好，象徵了他們以「蘇打綠」這個名到處演唱的旅程終於來到終點站，現在用「魚丁糸」作為起點，再次為樂迷帶來更精彩的演出。而在MV中他們各自擅長彈奏的樂器已塵封多時在一間廢墟的房間中，這一個畫面明顯地表示了他們被迫放下了樂團的身份已多時，然而畫面上墜落在地的吊燈更顯得搶眼，雖然吊燈墜落在地，但燈泡仍然閃亮着，明顯象徵他們六人無論面對外界任何的攻擊都好始終打不死，最後還是會走在一起凝聚更大力量發出光芒。最後他們各自拾起沾滿灰塵的樂器在廢墟中演唱非常感動，第一段副歌不用文字歌詞去表達，用狀聲詞「Nanananana，嗚喔喔喔喔」去展示，代表這一些日子走來有太多東西實在盡在不言中了，反而有一種無限想像的傾訴。

然而在第一段副歌唱到最後一句「Nanananana，哦哦哦哦哦」的時候，音樂節奏澎湃急速，不禁讓人有一種找到宣洩的出口。

重新拾起樂器。（影片截圖）

吊燈墜落在地但燈泡仍然閃亮着，明顯象徵他們打不死。（影片截圖）

隨後畫面轉移到無邊無際的海邊上，搭配這一句歌詞「謊言和對錯／讓時間去說／享受這念頭／前方就寬闊」，象徵了他們擺脫了舊有的框架現在已經自由自在，前面的路可以任意隨行，豁然開朗的感覺特別強。重新出發的他們就當作自己是新人般，所以他們亦希望自己的音樂得到大家的認同「都成為我的地球／都成為我的宇宙／都成為我的寄託／都成為我的生活」這一句歌詞特別有唱給粉絲聽的強烈感。

在海邊取景象徵了擺脫舊有的框架現在已經自由自在。（影片截圖）

最後他們從海邊轉移到森林，其中有團員手提着油燈，呼應「終點的光芒／等著愛點亮」這一句歌詞特別貼切。音樂末端唱道「請你跟着我／請妳跟著我一起走到最後」感覺是對彼此說的話，無論多少個春秋大家還是要一直走下去非常動人。團員在一起歷經15個春秋，已經比家人更像家人，從前他們蘇打綠的身份就當夢一場吧！現在回歸重拾初心，不少歌迷都留言會陪他們一直走下去。

帶着油燈重燃希望。（影片截圖）

對於魚丁糸不畏困難重新出發同大家遇見，記者訪問了喜愛他們已有12年的資深粉絲，其中薛小姐表示聽完這首歌後當下已經大喊一場，覺得他們唱出了對自己、過去、現在、未來及對關心他們的人想講的說話，覺得不管他們叫什麼名字都好，他們還是他們，還是當初那一團用音樂帶給人們力量的組合。面對新的開始，或許會有更多的困難迎面而來，但已經歷經了一場鬥爭的他們都走過來了，相信他們已經足夠堅強，新的旅程剛開始讓我們一起祝福他們吧！

雖然改了名，但他們還是他們。（影片截圖）