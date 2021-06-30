鄭欣宜Serrini合唱〈先哭為敬（尾班車Ver.）〉電車拍MV兼𥄫靚仔

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-06-30 00:30

鄭欣宜新歌〈先哭為敬〉由梁嘉茵（Serrini）與許崇謙（HimHui）作曲、黃偉文（Wyman）填詞，推出後好評如潮，據悉這歌原本為一位男歌手寫，因緣巧合被欣宜選中。由於獨唱版反應好，再下一城，邀請Serrini來一個合唱版〈先哭為敬 (尾班車 Version)〉，並包了一架電車拍攝MV。拍攝當日她們才首次正式見面，欣宜說：「我兩個好似同一塊布，同聲同氣，雞啄唔斷，仲喺電車上層齊齊𥄫靚仔！」

今年元旦，欣宜與Serrini在頒獎禮同場後，引爆網民熱話，紛紛留言希望她們合作演出。其實早在去年欣宜加盟寰亞時，已主動向公司要求與對方在音樂上合作，期待擦出火花，果然在公司積極牽紅線下，如願以償，她非常開心。欣宜透露由收Demo到拍MV前，與Serrini一直都只是「網友」，拍MV當日終於首次見面，一見如故。欣宜說：「我有睇Serrini嘅演出和MV，好鍾意佢嘅歌聲和風格，感覺我同佢雖然各有風格但又好夾，所以我同公司講好想同佢合作，終於等到佢嘅Demo，一聽就好鍾意。可能唔輸得嘅性格，見到『男人歌』三個字就偏要唱。」到底這歌原本為誰寫？欣宜旁敲側擊，Serrini 和HimHui 非常口密。

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合唱版MV拍攝當日，包了一架電車遊走銅鑼灣、跑馬地和中環，除了欣宜和Serrini，另一位作曲人HimHui亦亮相MV彈結他，填詞人Wyman驚喜現身探班打氣，還有DJ謝茜嘉現場訪問錄音，見證欣宜和Serrini 友誼之路，好朋友們迫滿車廂，非常熱鬧。欣宜心情大好，未埋位時扭腰跳舞又風騷向途人揮手，被拍照時攞甫士任影唔嬲。Serrini初時比較含蓄，但電車駛到跑馬地在運動場附近時，欣宜與她手指指又細聲講大聲笑，原來她們在𥄫靚仔。

初次見面，欣宜一見面就讚Serrini：「好羡慕佢條腰，我無呀！」Serrini大讚欣宜皮膚好靚和佩服她的自信，欣宜坦言：「我試過素顏戴帽，以為無人發現，結果一樣被人認出，咁算啦不如我擺埋甫士，最緊要影得我靚啲！」講到「哭」，她們異口同聲表示大個女，不隨便流淚。Serrini說：「而家會睇戲或者同朋友傾傾吓偈會眼濕濕。」欣宜非常認同，說：「我而家亦好少因為辛苦或傷心而喊，反而會為別人將負面情緒轉化為正面力量，堅強奮鬥，我會感動到喊。」

同場加映：《01眾樂迷》推介2021上半年15大金曲 Edan出道作靠鋼琴獨奏吸客（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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