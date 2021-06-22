Serrini演唱會變蚌精搭M巾飛船「祝福」樹打手　一飛難求有原因

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-06-22 14:30

作為兩個月前在麥花臣場館舉行的「SERRINI “I'M FINE ,THX.” LIVE」PART 2，這次「SERRINI I’M (NOT) FINE, THX. LIVE」並沒困於舊框架，而且可獨立成篇，作全新的演唱會觀賞。因為從場地、主題、製作規模、服裝、歌單，以至歌迷入場的造型主題都跟1.0有所不同，難怪只隔短短兩個月再次開騷，也無減樹打手撲飛的熱度。

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+ 3 + 3 + 3

主流舞台上的另類風格

從麥花臣場館轉戰到空間多了一倍的Star Hall ，這個2.0演唱會不但做到升級，還有不少新嘗試與驚喜，反映Serrini與製作團隊不甘於重複的想法。演唱會的序幕也按傳統，由Serrini與一眾VVIP觀眾合力掀開，當樹打手們提著火把夾道歡迎主角出場時，這次主角從機械升降台登場，像神話女神般優雅又充滿壓台感唱出〈日沒前〉，帶來一場莊嚴又有趣的「祝福儀式」。

自然元素激起碰撞

這次演唱會以風、火、地球、木、水等自然元素貫穿，隨祝福儀式而來的「風」，藉著舞台上的風雲、波浪佈景與視像配合，加上舞者掀動Serrini超長白色裙襬，在台上形成重重波浪，展示風的形態，聽覺上則先後以重新編曲的〈忘鳥愛〉、〈放棄治療〉與〈Don’t Text Him〉帶出緩急不同的動態，為大家作好熱身。風吹之後引來「火」，舞台由平靜的海換成熾熱神秘的火海，舞者與Serrini換上一身火紅服飾，演繹新專輯內首四支作品，樂迷們也立即緊隨投入起舞。

之後接續唱出新專輯的〈繼續玩〉、〈要做更壞的事〉及〈I’d Like a Drink〉，一反之前的燥動不安，轉而以「地球」為題，無論在視覺與音樂也轉向輕柔平靜。其後承接正面感覺的是「木」的沉穩，藉著〈靜謐神林／Forest〉、〈哀樂無名〉與〈天雷〉突顯大自然的空靈。隨著Serrini登上「巨形M巾」吊船裝置，流程進入「女性主義」章節，以「水」為喻，先揭示「水能覆舟」的憤怒，以〈海妖／Sirens〉、〈艷后／Evil Queen〉、〈灰黛／Lady Grey〉、〈笛女／Piperess’s Revenge〉及〈小紅／Lil’ Red〉組曲發動大戰。

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接著由「好青年荼毒室」主理棟篤笑，大談「呢條女」，繼而再送上〈~旋轉with me*〉、〈I’m Fine, Thx.〉、〈我在流浮山滴眼水.jpg〉、〈長期浪漫〉等，展現「水」的輕柔狀態，也是女性特質中的「姣」，對Serrini來說姣的正解是「做好啲」，所以大家別再誤會了。

這個快慢相間、起伏分明的流程編排，不但將演唱會氣氛節奏控制得恰到好處，還藏著從不安至療癒的心思，讓大家透過豐富的視聽效果，經歷平靜、動盪、重整，最後在ENCORE過後，Serrini罕有地以其口中的「矯情正能量」唱出〈Let Us Go Then You and I〉作結，用最直白的方式鼓勵大家。Serrini在末段還感性地說：「希望全部人都可以有自由鍾意任何嘢！」如她所說，這首歌的直白可能是最廉價的正能量，但也是年輕時最純粹直接的感覺，正是刻下複雜世態中，人們所需要的單純。

嘉賓名單展現兼容力

演唱會的另一亮點，在於嘉賓名單，除了每晚登場分析「Serrini現象」的「好青年荼毒室」哲學好友，三晚分別請來Luna Is A Bep、衛蘭及Anson Lo盧瀚霆當嘉賓，跟三位現時香港樂壇上不同範疇、風格的歌手合唱，除了製造舞台上的驚喜和新鮮感，還體現了Serrini的強大兼容性，無論是任何類型的歌手都能沒有違和地合作，互相刺激。這種無分主流小眾，不論歌路風格的融和力量，是過往香港樂壇罕有的元素，相信也是未來的主旋律，與其遵從傳統千篇一律的標準，不如趁一切崩壞之際，大家也反思各自所需，少點妄論，多點嘗試，將單一悶沉變成多元有趣。

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+ 2 + 2 + 2

Serrini的名字近一年在主流領域受人注視，成為香港樂壇，以至文化界的重要力量，成功背後不是審時度勢，而是因為其一直堅持「做自己過癮的事」，擁有個人特質。從十年前開始發表創作，藉著自身經歷，自在地分享所想所信和創作，多年來與樂迷互動共鳴，建立起陪伴關係，不但顛覆傳統樂壇運作模式，也逐步實踐Serrini一直所說：「只要垃圾屎堆在一起便會成為鑽石」 的至理名言，無需傳統社會大眾認同，小眾知音互相扶持可能更見精彩，成為不安世道下最強的支援，讓大家在亂世下也「LOOKING FINE」，不受荒謬世界左右「GOOD VIBES」，為「I’M (NOT) FINE, THX. LIVE」寫下圓滿的註腳。

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