Serrini演唱會變蚌精搭M巾飛船「祝福」樹打手　一飛難求有原因

作為兩個月前在麥花臣場館舉行的「SERRINI “I'M FINE ,THX.” LIVE」PART 2,這次「SERRINI I’M (NOT) FINE, THX. LIVE」並沒困於舊框架,而且可獨立成篇,作全新的演唱會觀賞。因為從場地、主題、製作規模、服裝、歌單,以至歌迷入場的造型主題都跟1.0有所不同,難怪只隔短短兩個月再次開騷,也無減樹打手撲飛的熱度。

主流舞台上的另類風格

從麥花臣場館轉戰到空間多了一倍的Star Hall ,這個2.0演唱會不但做到升級,還有不少新嘗試與驚喜,反映Serrini與製作團隊不甘於重複的想法。演唱會的序幕也按傳統,由Serrini與一眾VVIP觀眾合力掀開,當樹打手們提著火把夾道歡迎主角出場時,這次主角從機械升降台登場,像神話女神般優雅又充滿壓台感唱出〈日沒前〉,帶來一場莊嚴又有趣的「祝福儀式」。

自然元素激起碰撞

這次演唱會以風、火、地球、木、水等自然元素貫穿,隨祝福儀式而來的「風」,藉著舞台上的風雲、波浪佈景與視像配合,加上舞者掀動Serrini超長白色裙襬,在台上形成重重波浪,展示風的形態,聽覺上則先後以重新編曲的〈忘鳥愛〉、〈放棄治療〉與〈Don’t Text Him〉帶出緩急不同的動態,為大家作好熱身。風吹之後引來「火」,舞台由平靜的海換成熾熱神秘的火海,舞者與Serrini換上一身火紅服飾,演繹新專輯內首四支作品,樂迷們也立即緊隨投入起舞。

之後接續唱出新專輯的〈繼續玩〉、〈要做更壞的事〉及〈I’d Like a Drink〉,一反之前的燥動不安,轉而以「地球」為題,無論在視覺與音樂也轉向輕柔平靜。其後承接正面感覺的是「木」的沉穩,藉著〈靜謐神林/Forest〉、〈哀樂無名〉與〈天雷〉突顯大自然的空靈。隨著Serrini登上「巨形M巾」吊船裝置,流程進入「女性主義」章節,以「水」為喻,先揭示「水能覆舟」的憤怒,以〈海妖/Sirens〉、〈艷后/Evil Queen〉、〈灰黛/Lady Grey〉、〈笛女/Piperess’s Revenge〉及〈小紅/Lil’ Red〉組曲發動大戰。

接著由「好青年荼毒室」主理棟篤笑,大談「呢條女」,繼而再送上〈~旋轉with me*〉、〈I’m Fine, Thx.〉、〈我在流浮山滴眼水.jpg〉、〈長期浪漫〉等,展現「水」的輕柔狀態,也是女性特質中的「姣」,對Serrini來說姣的正解是「做好啲」,所以大家別再誤會了。

這個快慢相間、起伏分明的流程編排,不但將演唱會氣氛節奏控制得恰到好處,還藏著從不安至療癒的心思,讓大家透過豐富的視聽效果,經歷平靜、動盪、重整,最後在ENCORE過後,Serrini罕有地以其口中的「矯情正能量」唱出〈Let Us Go Then You and I〉作結,用最直白的方式鼓勵大家。Serrini在末段還感性地說:「希望全部人都可以有自由鍾意任何嘢!」如她所說,這首歌的直白可能是最廉價的正能量,但也是年輕時最純粹直接的感覺,正是刻下複雜世態中,人們所需要的單純。

嘉賓名單展現兼容力

演唱會的另一亮點,在於嘉賓名單,除了每晚登場分析「Serrini現象」的「好青年荼毒室」哲學好友,三晚分別請來Luna Is A Bep、衛蘭及Anson Lo盧瀚霆當嘉賓,跟三位現時香港樂壇上不同範疇、風格的歌手合唱,除了製造舞台上的驚喜和新鮮感,還體現了Serrini的強大兼容性,無論是任何類型的歌手都能沒有違和地合作,互相刺激。這種無分主流小眾,不論歌路風格的融和力量,是過往香港樂壇罕有的元素,相信也是未來的主旋律,與其遵從傳統千篇一律的標準,不如趁一切崩壞之際,大家也反思各自所需,少點妄論,多點嘗試,將單一悶沉變成多元有趣。

Serrini的名字近一年在主流領域受人注視,成為香港樂壇,以至文化界的重要力量,成功背後不是審時度勢,而是因為其一直堅持「做自己過癮的事」,擁有個人特質。從十年前開始發表創作,藉著自身經歷,自在地分享所想所信和創作,多年來與樂迷互動共鳴,建立起陪伴關係,不但顛覆傳統樂壇運作模式,也逐步實踐Serrini一直所說:「只要垃圾屎堆在一起便會成為鑽石」 的至理名言,無需傳統社會大眾認同,小眾知音互相扶持可能更見精彩,成為不安世道下最強的支援,讓大家在亂世下也「LOOKING FINE」,不受荒謬世界左右「GOOD VIBES」,為「I’M (NOT) FINE, THX. LIVE」寫下圓滿的註腳。

