Serrini演唱會｜與Anson Lo邊唱邊跳：將貼身辣舞處男演出畀咗我

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-06-21 03:05

「陀地歌姬」Serrini(梁嘉茵)昨晚(20/6)舉行最後一場《I'M (NOT) FINE, THX LIVE 2021》,尾場亮點多多,例如在唱完《繼續玩A Little Game》後,她突然問:「林家謙喺邊呀?」,隨後更扔下手上的道具,相當風趣。在《I'd like a drink》前,她更舉起酒杯,笑說:「你哋係唔可以飲嘢㗎,呢度淨係得我可以飲嘢咋!我都想有一日我哋可以一齊乾杯,不如我哋心靈上去乾杯,跟住就可以指出你隔離飲緊嘢嗰個人,shame them。」

感覺很安全!(劉智源攝)

及後Serrini接連獻唱《靜謐神林》、《哀樂無名》和《天雷》,期間更坐上以衛生巾為外型的飛船,除在半空中與觀眾打招呼,隨後更降落在位於會場中央的迷你四面台,在觀眾面前接連唱出《海妖》、《艷后》、《灰黛》、《笛女》和《小紅》五首快歌,整段表演猶如平價飛觀眾的福利時間。

Serrini乘坐M巾飛船,來到會場中央的迷你四面台。(劉智源攝)

在「好青年荼毒室」的talk show後,Serrini再換上另一套全白色裙,以《~旋轉with me*》、《I‘m Fine Thx》炒熱氣氛,又指稍後的《我在流浮山滴眼水.jpg》、《長期浪漫》都是「姣歌」,更大玩普通話諧音:「我成日都叫隊band彈姣啲,即係彈好啲呀,做『姣』啲呀!」

蚌精look。(劉智源攝)

Anson Lo擔任尾場嘉賓

嘉賓方面,繼昨晚邀請衛蘭後,今日更邀得男團MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)現身。不過有別上兩場的《趣緻的響鈴》,今晚Serrini與Anson Lo合唱《Senorita》,期間更有近距離接觸,令全場尖叫。

二人因在上年叱咤頒獎禮一同擔任表演嘉賓而結緣,這次Serrini除了從Anson Lo身上學習舞步,更談起排舞時的趣事,她笑指:「其實嗰陣排舞老師已經放棄咗我,佢係咁叫我要扭,我知香港人最緊要有「扭」,我有扭呀。」

Anson Lo也說起對Serrini的第一印象:「我覺得佢係好謙虛嘅藝人,好有才華,同埋佢真係好靚。」Serrini即指:「之後佢哋又話我唔知捐咗幾多錢㗎啦!不過今次好似係加碼,因為花姐頭先同我講,今次係Anson第一次咁近距離接觸女artist,上次只係掂咗一下,但係今次進化到有摸手手,我真係好開心,花姐仲話係將你嘅熒幕貼身辣舞處男演出畀咗我。」其後Anson Lo即跳唱《EGO》,令氣氛推到最高點。