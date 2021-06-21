Serrini演唱會｜與Anson Lo邊唱邊跳：將貼身辣舞處男演出畀咗我

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-21 03:05

「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）昨晚（20/6）舉行最後一場《I'M (NOT) FINE, THX LIVE 2021》，尾場亮點多多，例如在唱完《繼續玩A Little Game》後，她突然問：「林家謙喺邊呀？」，隨後更扔下手上的道具，相當風趣。在《I'd like a drink》前，她更舉起酒杯，笑說：「你哋係唔可以飲嘢㗎，呢度淨係得我可以飲嘢咋！我都想有一日我哋可以一齊乾杯，不如我哋心靈上去乾杯，跟住就可以指出你隔離飲緊嘢嗰個人，shame them。」

感覺很安全！（劉智源攝）

及後Serrini接連獻唱《靜謐神林》、《哀樂無名》和《天雷》，期間更坐上以衛生巾為外型的飛船，除在半空中與觀眾打招呼，隨後更降落在位於會場中央的迷你四面台，在觀眾面前接連唱出《海妖》、《艷后》、《灰黛》、《笛女》和《小紅》五首快歌，整段表演猶如平價飛觀眾的福利時間。

Serrini乘坐M巾飛船，來到會場中央的迷你四面台。（劉智源攝）

在「好青年荼毒室」的talk show後，Serrini再換上另一套全白色裙，以《～旋轉with me*》、《I‘m Fine Thx》炒熱氣氛，又指稍後的《我在流浮山滴眼水.jpg》、《長期浪漫》都是「姣歌」，更大玩普通話諧音：「我成日都叫隊band彈姣啲，即係彈好啲呀，做『姣』啲呀！」

蚌精look。（劉智源攝）

Anson Lo擔任尾場嘉賓

嘉賓方面，繼昨晚邀請衛蘭後，今日更邀得男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）現身。不過有別上兩場的《趣緻的響鈴》，今晚Serrini與Anson Lo合唱《Senorita》，期間更有近距離接觸，令全場尖叫。

+ 2 + 2 + 2

二人因在上年叱咤頒獎禮一同擔任表演嘉賓而結緣，這次Serrini除了從Anson Lo身上學習舞步，更談起排舞時的趣事，她笑指：「其實嗰陣排舞老師已經放棄咗我，佢係咁叫我要扭，我知香港人最緊要有「扭」，我有扭呀。」

Anson Lo也說起對Serrini的第一印象：「我覺得佢係好謙虛嘅藝人，好有才華，同埋佢真係好靚。」Serrini即指：「之後佢哋又話我唔知捐咗幾多錢㗎啦！不過今次好似係加碼，因為花姐頭先同我講，今次係Anson第一次咁近距離接觸女artist，上次只係掂咗一下，但係今次進化到有摸手手，我真係好開心，花姐仲話係將你嘅熒幕貼身辣舞處男演出畀咗我。」其後Anson Lo即跳唱《EGO》，令氣氛推到最高點。