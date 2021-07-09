專訪│謝安琪親解《離不開》MV設計概念：令人覺得人生有唔同經歷

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-09 13:30

今年自組公司成為獨立歌手的謝安琪（Kay），本月初推出首支單曲《離不開》，不但由自己包辦曲、詞、編、監，MV方面更與新晉導演李刀拿（Liknifena）一同參與創作。早前Kay透過幕後花絮，與MV男主角柯煒林（Will）拆解畫面中曾經出現過的不同細節，今次Kay接受《香港01》訪問，除披露MV更多細節外，也大談新歌背後的創作理念。

Kay包辦新歌《離不開》曲詞編監。（資料圖片）

做唱作人有優勢

過去Kay不乏曲、詞創作，問到創作的四個範疇中，最享受的崗位是什麼，她認為自己在填詞上較為得心應手，不過今次在創作旋律的過程中，Kay就真正感受到唱作人在樂壇上漸見有優勢：「原來歌手自己寫旋律係有一個優勢，你會知道自己嘅聲音用喺邊個音域發揮緊啲乜，知道自己唱到某啲位嘅時候，係可以用到自己聲音上嘅邊啲質感。」

謝安琪認為歌手能自行創作旋律，能幫助自己在作品中好好發揮。（資料圖片）

在自己包辦曲、詞創作下，令Kay更容易在兩者中作出協調：「有啲部份係刻意再寫過旋律，令整體嘅感覺唔同咗，有啲時候又會因為郁咗旋律線，要改某啲歌詞嚟連接番。呢樣嘢都幾享受嘅，因為我想要嘅效果大致上就係咁，用旋律、歌詞、自己聲音嘅質感配合，以前我冇擔當過呢啲職位嘅時候，我冇咗呢啲樂趣，所以今次創作其中一個好好玩嘅嘢，就係將呢啲元素自己砌下砌下，做出我需要嘅效果。」

Kay坦言過去一段時間，無法感受現時包辦曲詞編監的創作。

引用心經談賞花感受

而歌曲結尾一句「願花開／心無罣礙」，就是Kay其中一段曲、詞互相配合的段落。她喜見樂迷從這一句收到祝福，又指自己最珍惜花開的季節：「以前春天等待花開係一件從心而隆重地期待嘅一件事，但係依家嘅季節同之前唔同，令花開嘅時令都唔同咗，令我欣賞花嘅心情都唔同咗。」這句引用心經的歌詞，也蘊含著Kay對賞花的感情：「我覺得花係代表大自然、純粹、直白，因為花一啱溫度就會開。賞花人可以有好多欣賞嘅心情，喺賞花嘅時間都有好多唔同嘅諗法。呢一句我係寄語自己，送畀自己或者同我一樣有咁多思緒嘅人，希望可以好似花咁純粹。」

最後一句除了是對聽眾的祝願，也是反映著自己賞花時的心態。（資料圖片）

用料理比喻人生

談起Will品嘗料理的橋段，Kay早前就透露菜式選用全素菜，期望配合MV中充滿大自然氣息的畫面，而她在訪問中也進一步拆解4道菜式背後的設計理念。Kay形容自己與導演設計菜式時，希望將生活的大小事聚集成不同菜式，表達何謂「料理就是人生」：「其實構思呢啲菜式嘅時候都有一個歷程，例如前菜比較清爽、輕巧，回憶一啲淡然、開心嘅片段。當中有啲菜式喺食緊嘅時候，我想做到一觸碰就散開嘅效果，令佢諗起一啲始料不及嘅事，或者係到今日都未能夠了解嘅事。而有啲菜式喺食嘅時候要用多啲力，可能係要用力咀嚼，甚至乎要切。呢啲設計係要令佢覺得人生唔同時候有唔同經歷，食嘅時候都希望可以呈現出唔同嘅表情。當我哋設計完菜式，當中每一道菜式會勾起一啲咩回憶，或者回憶中嘅咩部份，就要靠Will嘅演繹。」

每一道菜都經過精心設計，在進食的過程中，其實已經反映著人生百態。（資料圖片）

雖然這些片段全部屬於Will的私人回憶，不過Kay相信情感能夠互通：「每個人都經歷好多嘢，希望每隔一段時間回想嘅時候，都可以將之前嘅嘢撿拾，好似品嘗料理嘅心態領受佢。無論經歷過啲咩，有苦有樂、有甜有酸，甚至係一啲始料不及、唔鍾意嘅味道，我哋都用一個最好嘅心態領受。」

至於MV中Will的情感流露，Kay則認為是對方在腦海中浮現出自己的回憶。（資料圖片）

親解MV角色定位

Kay在MV中飾演「The Mind」，一直幫助Will走出傷痛，不過究竟「The Mind」是什麼？她指這段時間看到網民不停猜測，至今聽過有人認為是在旁鼓勵Will的人，有人猜測是Will的治療師，甚至認為她在故事中並非一個實體人物。就此，Kay解釋正確答案：「其實都有人估中，我係反映緊Will嘅一啲諗法同內心。喺我哋構思呢個男仔嘅故事，係曾經諗過得佢一個人做，成個故事只有一個角色，後來我哋想呈現唔同嘅質感，就將其他角色實體化。至於我呢個角色，本身有諗過係一個比較實體化嘅治療師，帶出一種療癒嘅過程，後來變成咗Will心目中嘅諗法，好好帶著一啲回憶，發生過嘅一啲事繼續向前嘅諗法、力量。」其他角色方面，「The Cat」同樣反映著Will的內心世界，而「The Girl」則代表著一種情感，寓意著一些不能放下的往事。

經過多番考量，Kay決定透過「The Mind」的角色呈現Will的內心世界。

重溫《離不開》MV精彩鏡頭：

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