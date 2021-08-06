無可救藥的浪漫︱張進翹廖子妤演亡命鴛鴦　電影味濃突破性感尺度

憑《全民造星III》彈起的張進翹（Manson）年初推出《今天我不想做嘢》加入熾熱的男新人大戰後，近日又承勢推出第二首派台歌《無可救藥的浪漫》，由林二汶作曲、監製，周耀輝填詞；MV由電影導演兼經理人麥曦茵執導，並請來廖子妤（Fish）擔任女主角。《無可救藥的浪漫》延續「頹廢風」，帶出在亂世之中活在當下、將愛進行到底的訊息「愛要愛到天天愛著／信要信到天天信著／我要我有希望活到我心上／走過亂世／各有各去掙扎向上」。



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Manson詮釋歌曲道：「浪漫是一場又一場的歷險，你和我都是無可救藥的冒險者；聽這首歌，就好像搭上通往未知世界的列車，遇見各種景象的奇幻故事……」MV畫面唯美、看畢予人一種末世公路電影的感覺，Manson與Fish活像一對亡命鴛鴦，二人皆傷痕纍纍，但仍盡力狂歡、享受旁若無人的、置身於二人世界之中的感覺，兩個靈魂互相慰藉、互相拯救，寧浪漫至死。就如Manson分享男孩的日記：「你問我，『要不要一起死？可是我無勇氣。』『那要不要一起活？若無勇氣，我分一半給你，一起，活上去。』」