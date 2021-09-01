吳青峰被告違反著作權法院判無罪　林暐哲不上訴：我什麼都不要了

青峰和恩師林暐哲分家後，卻因唱自己的歌，被林暐哲怒告違反著作權法，雙法因此鬧上台灣法院。對此，當地法官審理後認為，青峰並無不法侵害，判青峰無罪。事後，即便全案仍可上訴，但林暐哲近日卻主動表示，不再上訴，就連提告另名團員謝馨儀妨害電腦使用罪的部分也一併撤告，「我什麼都不要了」。



青峰2019年在演唱會上唱自己創作歌曲，遭林暐哲提告侵害著作權的民刑事告訴後，師徒兩人正式翻臉，青峰更為此數度落淚，而先前他曾被檢察官起訴，但一審獲判無罪，民事遭林暐哲求償800萬元（台幣、下同）部分，一、二審也都判青峰勝訴免賠。

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另外，青峰和團員阿福(何景揚)、小威(史俊威)、馨儀(謝馨儀)、阿龔(龔鈺祺)、家凱(劉家凱)6人更在意的是，已經在華人世界家喻戶曉的團名「蘇打綠」，他們主張商標「蘇打綠Sodagreen」是由青峰以獨有筆觸及巧思布局所繪成，具有原創性，而應受著作權保護，卻被林暐哲登記商標權在案，因此一邊打經紀官司，一邊想拿回商標。

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林暐哲表示，蘇打綠的官網網域「Sodagreen.com」當初是他委託馨儀向國外網站購買，而當時所有的帳號密碼都由馨儀保管，但沒想到馨儀卻未經過他同意，私自更改密碼，甚至繼續使用網站，也讓他怒告馨儀妨害電腦使用罪。

不過，近日青峰無罪的判決出爐，林暐哲也許是心累了，主動向檢方表示不再提起上訴，就連提告馨儀的部分，也一併撤告，「原本想要至少拿回『sodagreen.com』的帳號密碼，但剛好遇到台灣疫情三級警戒，延期了幾個月，我不想再追究了，什麼都不要了」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】