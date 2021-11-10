53歲Celine Dion驚傳病重瘦至皮包骨　家屬證：現在無法下床走路

現年53歲的莎蓮迪安（Celine Dion）憑《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》而紅遍全球，唱功高強加上攝人的氣場，一直坐穩天后寶座。不過日前Celine Dion宣佈因健康問題暫停演出，其家屬透露她情況惡化，無法下床走路，幾乎癱瘓。

Celine Dion憑《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》而紅遍全球。（Getty Images）

Celine Dion於10月19日在社交平台上宣佈取消世界巡迴演唱會，她在聲明中表示自己長期深受持續性肌肉痙攣困擾，雖然沒有大礙，但現階段無法如期順利演出，並向粉絲致歉。根據加拿大傳媒報道，Celine的腳非常疼痛，因而影響了日常活動，整個人更瘦至皮包骨。若肌肉痙攣情況沒有好轉，便需要休息數個月甚至1年。Celine的姐姐Claudette Dion接受法國雜誌《Voici》時透露妹妹情況不算嚴重，：「發生在她身上的事情令人難過，Celine總是向我傾訴，並在出現問題時尋求建議。我知道她精神很好。」

Celine Dion在聲明中表示自己長期深受持續性肌肉痙攣困擾，雖然沒有大礙，但現階段無法如期順利演出，並向粉絲致歉。（IG/@celinedion）

另外，Celine Dion自丈夫René Angélil及哥哥於2016年相繼因病離世後，已經瘦了幾圈，情況令人擔心。如今飽受持續性肌肉痙攣困擾讓外界極為擔憂，有大量粉絲得悉此事後紛紛湧到IG留言慰問偶像兼為她打氣：「我們需要知道Celine的健康狀況！」、「我們全部都非常擔憂！」、「我們愛你，你很堅強，我們會一直支持你」、「請好好休息，我們等你」。

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