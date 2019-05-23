上節目自爆擁過萬對鞋　Céline Dion：我對它們有感情！

樂壇天后莎蓮迪安（Céline Dion）一向熱愛時裝，每次出席公開活動的穿搭都永冇失手，更於2017年推出同名個人品牌進軍時裝界。眾所周知Céline Dion是一名「鞋癡」，過往都有跟Céline Dion工作人員向外國傳媒透露過，這位天后擁有5千對鞋。不過日前她在英國名嘴James Corden主持的《Carpool Karaoke》中亮相，並自爆擁有過萬對鞋，更收藏方法更非常誇張！

Céline Dion早前以超誇張造型現身Met Gala紅地毯。（Getty Images）

在節目中，Céline Dion被問到究竟擁有多少對鞋，她直言不清楚，可能大概3千至5千對，James Corden聞言即說：「我聽聞有1萬對！」然後Céline Dion冷靜地說：「可能有，只是我不想承認！」至於如何收藏一萬對鞋，天后表示在拉斯維加斯有一個倉庫只用來擺放鞋子，而在佛羅里達州的家中的巨型鞋櫃就有一個獨有的電腦控制系統，所有鞋都以顏色分類：「我只要按一個按鈕，鞋櫃架就會升上來，然後就會在我面前轉動，看到想穿的鞋子就按停。」

Céline Dion屋企入面都超豪華：

+ 4 + 3 + 2

Céline Dion每次出席活動都會穿上不同款式的鞋，但她曾公開表示特別喜歡尖頭鞋，更加從沒被外國傳媒拍得重複穿過相同的鞋。她於2017年接受訪問時，坦言沒有辦法把鞋子送給其他人，因為每對鞋都陪伴自己走到今天的位置：「我對它們都有感情！」而今次James Corden在拍攝節目前，偷偷聯絡Céline Dion的助手叫她拿出幾對沒有穿過的鞋，隨機送給路人。片段中看到她非常不情願地將鞋送出，除了擺出各種奇怪表情更瘋狂尖叫，非常搞笑！

點擊下圖逐格睇Céline Dion的搞笑表情：

另外適逢經典電影《鐵達尼號》21周年，Céline Dion主唱的神曲《My Heart Will Go On》至今仍膾炙人口。她跟戴上假髮的James Corden在拉斯維加斯賭場外面的大水池，重現兩位主角Jack跟Rose「You jump I jump」的經典一幕，配合超誇張的的音樂噴泉，令一眾路人歡呼尖叫。最後，Céline Dion更搞笑地將電影出現過的心型藍寶石頸鍊「Heart of the Ocean」掉進水中。