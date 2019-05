上節目自爆擁過萬對鞋　Céline Dion：我對它們有感情！

樂壇天后莎蓮迪安(Céline Dion)一向熱愛時裝,每次出席公開活動的穿搭都永冇失手,更於2017年推出同名個人品牌進軍時裝界。眾所周知Céline Dion是一名「鞋癡」,過往都有跟Céline Dion工作人員向外國傳媒透露過,這位天后擁有5千對鞋。不過日前她在英國名嘴James Corden主持的《Carpool Karaoke》中亮相,並自爆擁有過萬對鞋,更收藏方法更非常誇張!

Céline Dion早前以超誇張造型現身Met Gala紅地毯。(Getty Images)

在節目中,Céline Dion被問到究竟擁有多少對鞋,她直言不清楚,可能大概3千至5千對,James Corden聞言即說:「我聽聞有1萬對!」然後Céline Dion冷靜地說:「可能有,只是我不想承認!」至於如何收藏一萬對鞋,天后表示在拉斯維加斯有一個倉庫只用來擺放鞋子,而在佛羅里達州的家中的巨型鞋櫃就有一個獨有的電腦控制系統,所有鞋都以顏色分類:「我只要按一個按鈕,鞋櫃架就會升上來,然後就會在我面前轉動,看到想穿的鞋子就按停。」

Céline Dion屋企入面都超豪華:

+ 4 + 3 + 2

Céline Dion每次出席活動都會穿上不同款式的鞋,但她曾公開表示特別喜歡尖頭鞋,更加從沒被外國傳媒拍得重複穿過相同的鞋。她於2017年接受訪問時,坦言沒有辦法把鞋子送給其他人,因為每對鞋都陪伴自己走到今天的位置:「我對它們都有感情!」而今次James Corden在拍攝節目前,偷偷聯絡Céline Dion的助手叫她拿出幾對沒有穿過的鞋,隨機送給路人。片段中看到她非常不情願地將鞋送出,除了擺出各種奇怪表情更瘋狂尖叫,非常搞笑!

點擊下圖逐格睇Céline Dion的搞笑表情:

另外適逢經典電影《鐵達尼號》21周年,Céline Dion主唱的神曲《My Heart Will Go On》至今仍膾炙人口。她跟戴上假髮的James Corden在拉斯維加斯賭場外面的大水池,重現兩位主角Jack跟Rose「You jump I jump」的經典一幕,配合超誇張的的音樂噴泉,令一眾路人歡呼尖叫。最後,Céline Dion更搞笑地將電影出現過的心型藍寶石頸鍊「Heart of the Ocean」掉進水中。