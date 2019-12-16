【鐵達尼號】電影主題曲夠經典　原來曾遭導演及Celine Dion嫌棄

《鐵達尼號》（Titanic）在1997年上映時，風靡全球。除了那段淒美故事非常動人外，由Celine Dion主唱的電影主題曲《My Heart Will Go On》也唱到街知巷聞。可是，當初這首歌遭到導演占士金馬倫（James Cameron）嫌棄，連主唱的Celine Dion都不願唱，究竟點解呢？

《鐵達尼號》在1997年上映時風靡全球，雖然事隔多年，仍然是不少人的最愛。（《鐵達尼號》劇照）

Celine Dion早前出席節目《Watch What Happens Live with Andy Cohen》，主持人Andy Cohen問她在其歌唱事業生涯中，有沒有一首歌是她後悔沒有錄製時，她竟語出驚人，指她本人從來都不願意錄製《鐵達尼號》的主題曲。此話一出，震驚不少觀眾及粉絲。她稱：「我不想錄製一首歌，但很慶幸他們沒有聽我說。」她續指出：「這首歌就是《My Heart Will Go On》，這是真的，我當時覺這歌沒有吸引力，而當天我也非常疲累。」

回顧《鐵達尼號》精彩時刻！

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Celine Dion當年為《鐵達尼號》獻唱電影主題曲《My Heart Will Go On》。（Céline Dion Instagram 圖片）

可是由於Celine Dion的丈夫René Angélil當時應承了James Horner，而James Horner是《鐵達尼號》創作音樂和電影配樂，所以René Angélil當時立刻聯同Sony Music的主席Tony Mottola齊齊遊說Celine Dion錄製音樂樣本。雖然他們最終成功說服Celine Dion試唱，但她稱：「當我錄製這歌時，從沒想到電影及電台播放。」，並堅持著一個信念：「我唱完，便立即離開這裡。」

幸好René Angélil（右）成功說服Celine Dion試唱，否則大家就損失了一首經典作品。（IMDb 圖片）

除了Celine Dion，沒想到連導演占士金馬倫都看不起這首歌，當時他堅稱這首歌不應在電影中佔有一席位。Celine Dion回想這段經歷，並指出：「占士金馬倫不斷重覆稱『你會在《舒特拉的名單》（Schindler's List）後放一首歌嗎？，我的電影夠重要，不需要其他更重要的東西，我不需要歌手』。」雖然如此，但Celine Dion指出當時沒有責怪導演占士金馬。至於當時同在場的James Horner，他回覆導演占士金馬倫稱：「我不會告訴你是誰唱這首歌，但請給我一個機會，聽一次這首歌。

占士金馬倫（左）與James Horner（右）曾合作三次，當中包括《阿凡達》的配樂，當時電影主題曲《I See You》由Leona Lewis（中）主唱。可惜James Horner在2015年因乘坐的飛機在加州的洛杉磯國家森林南部墜毀而逝世，終年61歲。（IMDb 圖片）

最終，導演占士金馬倫默許了，而這首歌變得和電影一樣重要。《My Heart Will Go On》獲得第70屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲獎、最佳原創音樂獎，及三座格林美獎。該電影原聲音樂專輯佔據了《Billboard 200》榜榜首達十六週，並成為1998年美國最暢銷的專輯。單在美國，該專輯就獲得了超過1,100萬張銷量的鑽石唱片認證。