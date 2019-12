【鐵達尼號】電影主題曲夠經典　原來曾遭導演及Celine Dion嫌棄

《鐵達尼號》(Titanic)在1997年上映時,風靡全球。除了那段淒美故事非常動人外,由Celine Dion主唱的電影主題曲《My Heart Will Go On》也唱到街知巷聞。可是,當初這首歌遭到導演占士金馬倫(James Cameron)嫌棄,連主唱的Celine Dion都不願唱,究竟點解呢?

《鐵達尼號》在1997年上映時風靡全球,雖然事隔多年,仍然是不少人的最愛。(《鐵達尼號》劇照)

Celine Dion早前出席節目《Watch What Happens Live with Andy Cohen》,主持人Andy Cohen問她在其歌唱事業生涯中,有沒有一首歌是她後悔沒有錄製時,她竟語出驚人,指她本人從來都不願意錄製《鐵達尼號》的主題曲。此話一出,震驚不少觀眾及粉絲。她稱:「我不想錄製一首歌,但很慶幸他們沒有聽我說。」她續指出:「這首歌就是《My Heart Will Go On》,這是真的,我當時覺這歌沒有吸引力,而當天我也非常疲累。」

Celine Dion當年為《鐵達尼號》獻唱電影主題曲《My Heart Will Go On》。(Céline Dion Instagram 圖片)

可是由於Celine Dion的丈夫René Angélil當時應承了James Horner,而James Horner是《鐵達尼號》創作音樂和電影配樂,所以René Angélil當時立刻聯同Sony Music的主席Tony Mottola齊齊遊說Celine Dion錄製音樂樣本。雖然他們最終成功說服Celine Dion試唱,但她稱:「當我錄製這歌時,從沒想到電影及電台播放。」,並堅持著一個信念:「我唱完,便立即離開這裡。」

幸好René Angélil(右)成功說服Celine Dion試唱,否則大家就損失了一首經典作品。(IMDb 圖片)

除了Celine Dion,沒想到連導演占士金馬倫都看不起這首歌,當時他堅稱這首歌不應在電影中佔有一席位。Celine Dion回想這段經歷,並指出:「占士金馬倫不斷重覆稱『你會在《舒特拉的名單》(Schindler's List)後放一首歌嗎?,我的電影夠重要,不需要其他更重要的東西,我不需要歌手』。」雖然如此,但Celine Dion指出當時沒有責怪導演占士金馬。至於當時同在場的James Horner,他回覆導演占士金馬倫稱:「我不會告訴你是誰唱這首歌,但請給我一個機會,聽一次這首歌。

占士金馬倫(左)與James Horner(右)曾合作三次,當中包括《阿凡達》的配樂,當時電影主題曲《I See You》由Leona Lewis(中)主唱。可惜James Horner在2015年因乘坐的飛機在加州的洛杉磯國家森林南部墜毀而逝世,終年61歲。(IMDb 圖片)

最終,導演占士金馬倫默許了,而這首歌變得和電影一樣重要。《My Heart Will Go On》獲得第70屆奧斯卡金像獎最佳原創歌曲獎、最佳原創音樂獎,及三座格林美獎。該電影原聲音樂專輯佔據了《Billboard 200》榜榜首達十六週,並成為1998年美國最暢銷的專輯。單在美國,該專輯就獲得了超過1,100萬張銷量的鑽石唱片認證。