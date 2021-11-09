39歲趙頌茹《Chill Club》驚喜登場　網民大讚：青春不老的傳說！

撰文：趙允琳
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趙頌茹（阿Yu）自從與前夫周永恆婚姻破裂之後，成為單親媽媽獨力照顧兩個女兒，淡出幕前多年的她更轉行在凍肉公司做文職賺錢養家，間中才抽空拍劇和拍節目。近日她上ViuTV音樂節目《Chill Club》做嘉賓演唱多首代表作，雖然阿Yu多年沒有再公開表演唱歌，但依然保持高水平，獲不少網民大讚她不但外貌keep得好，就連唱歌亦比以前唱得更有水準、更有味道：「真是青春不老的傳說」。

趙頌茹早前上ViuTV音樂節目《Chill Club》做嘉賓。（《Chill Club》影片截圖）

現年39歲的阿Yu經歷過婚姻失敗，幾經辛苦終於站起來再重新振作，她所演繹的歌曲亦自然有另一番體會。她在節目上重新演繹19年前的代表作《大孩子》和《發奮》，雖然歌詞一樣，但唱出來的味道卻比起以前變得更豐富、更有感情，例如《大孩子》中的「學做大孩子，對愛太無知」、「用我的初戀作賭注，可否開始踏入第一次」和《發奮》中的「單身都不是那麼大痛苦，愛錯卻如此可惡，人後悔才算苦」、「這邊的他待我都未算差，也試過聯想出嫁，結果他戀上別人，好像來渡假」、「這麼不勇敢才令我心急揀錯人」、「最錯的一個吻開心半晚，但卻後悔終生」、「想以後孤單都一個人發奮」，句句歌詞都相當入肉，猶如經歷過風風雨雨的阿Yu對20歲的自己唱出的人生寫照一樣。

阿Yu重新演繹19年前的代表作《大孩子》和《發奮》，獲網民大讚猶如唱出心聲。（《Chill Club》影片截圖）

不少網民見到阿Yu覺得相當驚喜，大讚她變得更成熟更有女人味絲毫不見歲月的痕跡，而且見到她多年後再以歌手身份上台唱歌覺得很感動：「見佢重上舞台，而且保持水準，覺得好感動」、「把聲保持到二十出頭時狀態」、「唱功和歌唱技巧比十幾、二十年前有進步」、「希望佢有機會再出歌啦」、「聽得出佢心底同眼底都滴緊淚」、「這首歌對她很有體會」、「唱得比以前感情多好多」。

趙頌茹（右）的身形非常好，一點也不像兩女之母。（《Chill Club》影片截圖）
趙頌茹早前與馬天佑推出全新演繹的《大孩子》新版本MV，阿Yu被網民大讚又靚咗唱功又好咗。（《大孩子 (衫。重奏 edition)》影片截圖）

趙頌茹於2002年以歌手身份出道，初出道時因為外貌酷似鄭秀文而被外界封做「小鄭秀文」，亦推出過多首派台作品，包括《情急自禁》、《大孩子》、《1000次幸福》、《唔該行開》及《發奮》等等，她於2004年拍第一部劇集《青出於藍》的時候更憑着亮眼的外型而火速被觀眾認識，可惜短短出道三年就淡出娛樂圈，並於2010年與周永恆結婚，更經歷一連串的婚外情及家暴事件，於2017年離婚後再踏足幕前。

趙頌茹於2002年以歌手身份出道，初出道時因為外貌酷似鄭秀文而被外界封做「小鄭秀文」。（《大孩子》MV影片截圖）
現年39歲的趙頌茹依然keep得好好，不輸當年！（《Chill Club》影片截圖）

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