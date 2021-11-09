nowTV、TVB新聞主播爆離職潮　至少五人離巢包括姚子羚妹妹饒慧珊

現年33歲的財經主播饒慧珊（Sandy），因與姐姐姚子羚一樣長得漂亮而為人熟悉，她於今年6月結婚嫁人展開人生新一頁，婚訊一傳隨即獲外界送上祝福。日前她正式離開now TV，與一眾主播們道別合照留念，暫時去向未明，未知主播生涯會否就此畫上句號。



饒慧珊正式離開nowTV。（網上圖片）

饒慧珊畢業於樹仁大學新聞與傳播學系，她於2011年加入now TV擔任主播，期間曾經離巢，直到2016年再回now TV擔任高級主播。饒慧珊在家中排行第三，姚子羚是她的二家姐，兩人還有一個大家姐。

饒慧珊（右）是姚子羚（左）的妹妹。（網上圖片）

now TV財經主播鄭瑩在Instagram與饒慧珊及多位離開的好戰友合照道別兼送上祝福：「以後，你們過的，就不是幾萬伏特鎂光燈每日照射的日子了，也可以正常吃午飯，不用看通告，也不用心掛掛，但我相信你們會一如既往地拼搏。我會一直支持你們。離別雖然不捨，但我們早已成為家人。」

鄭瑩在Instagram與饒慧珊及其餘離開的好戰友合照道別兼送上祝福。（Instagram：@miranda.cheng1009）

日前是饒慧珊在nowTV的last day。（網上圖片）

饒慧珊（左）於2011年加入nowTV擔任主播，期間曾經離巢，直到2016年再回nowTV擔任高級主播。（網上圖片）

除了now TV引發離職潮，無綫新聞亦是「重災區」，多位主播一個接一個地離巢，先有3月王俊彥離職時發文表示「香港人珍重」、到9月賴凱靖離職開心表示「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀」、徐俊逸亦於10月底離職，今個月更有何駿彥，他昨晚（9/11）在Instagram向觀眾道別：「有幸在這裏經歷過很多全球大事，有過不少開眼界的機會，也經歷了頗長時期的迷失、矛盾，所幸這些疑惑讓我成長，找到曾經迷失的方向。感激每個相遇，令我更了解、認清自己，也讓我成為更好的自己。」

賴凱靖離職時開心表示「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀」。（螢幕截圖）

無綫多位主播一個接一個地離巢。（網上圖片）

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