姜濤自爆唔敢上磅網民目測200磅？FaceApp神測MIRROR變肥係點

撰文：爆檸哥
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【MIRROR/姜濤/FACEAPP/叱咤】姜濤腳傷後首次亮相《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，更在頒獎禮奪多個大獎。不過網民還是聚焦在他身形上，他在頒獎典禮後接受傳媒訪問時更自爆不敢上磅，有網民更指憑目測他有200磅。其實有沒有想過，其餘11子變肥又會是怎麼樣?

久別舞台多個月的姜濤叱咤當晚明顯勁High，《鏡中鏡》拿叱咤專業推介演唱時又跪又落台跳，令一眾姜糖勁擔心其腳傷是否已痊癒。不過網民對他的暴漲身形更感興趣，甚至猜想他起碼有180磅甚至200磅，重返未入行前的肥仔樣。姜糖們對偶像發福反應不一，有人認為最緊要是健康，也有人指他肥得很可愛，不介意他的身形變化。

其實FaceApp也有大臉實測功能，有網民驚覺經過「加工」後變肥的姜濤跟現實中的他倒有幾分相似，至於MIRROR其他成員變肥又是否如姜濤般可愛呢？大家不妨猜猜。

👇點撃圖片看FaceApp變胖前後的MIRROR成員👇

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👇點撃圖片看MIRROR成員兩格對比圖👇

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最搞笑的對比圖應該是Jeremy，肥仔filter對身形瘦削的他接近零傷害，連雙下巴也沒有！各位鏡粉又最喜歡哪位MIRROR成員的前後對比呢？

同場加映：鄧達智教姜濤肥底揀衫4大建議　All Black不是最顯瘦？這招更有用

其實容易肥底的姜濤未知是否要顯瘦，平日都較愛穿上全身黑色，去年休團時他到球場打波被野生捕獲也是全黑上陣。不過時裝設計師鄧達智在YouTube頻道「流動風景鄧達智葉泳詩 Clothescape - William Tang & Audrey Yip」曾表示，其實有肉地甚至肥底不代表只可以穿深色遮蓋缺點，更給姜濤出了4大揀衫建議。

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叱咤2022丨官方照崩壞MIRROR、MC眾人全軍覆沒　網民：根本照妖鏡姜濤外還有這些名人曾做麥當勞！Amazon CEO都有份　誰更被炒魷?盤點30位中學名人校友　Edan係林溢欣師弟、這高官與姜濤有關係！
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MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
陳瑞輝 Frankie
李駿傑 Jeremy
王智德 Alton
邱傲然 Tiger
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