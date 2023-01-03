Edan呂爵安《Loverse》MV著用　Canada Goose簡約機能羽絨白背心

【Edan/ 呂爵安】雖然在剛過去的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮個人獎落空，但MIRROR成員Edan呂爵安個人歌唱事業持續推進，最新曲目《Loverse》的MV，日前正式登場。Edan則在片中飾演外星人，哪外星人應該著甚麼衣服最神似？卻竟然是Canada Goose。



Edan呂爵安新歌《Loverse》著用Canada Goose。《Loverse》

話說MV裡Edan突然空降地球一幕，穿上Canada Goose雪白色簡約異星造型服。（《Loverse》）

話說MV裡Edan突然空降地球一幕，該雪白色簡約異星造型服，正正是出自Canada Goose手筆，名曰Journey Vest。它並非一般Canada Goose常規系列服飾，而是份屬前矚性最強的HUMANATURE系列，HUMANATURE乃是一個強調可持續性的環保系列，系列內的羽絨材質皆經過100％ Responsibly Source認證，其他至少90%的布料，亦同樣堅持選用有機纖維Preferred Fibers and Materials，從而建構出極地物料Arctic Tech，專為極端寒冷氣候下保暖及保持乾爽而設。

Canada Goose品牌史上經典大作Snow Mantra。（Canada Goose）

Canada Goose HUMANATURE Journey Vest HK$5,500。（Canada Goose）

而Edan身穿的Canada Goose HUMANATURE Journey Vest，不但機能性顯著，美學上同樣自成一派。首先這件Journey Vest可是從Canada Goose品牌史上經典大作Snow Mantra之中吸取靈感，保留衫身上的多重巨口袋及胸口反光條子標示設定，卻一下子裁走了左、右手袖，再換上素白色及白徽章示人，令整件服裝看上去更簡潔更前衞。此外Journey Vest由於採用再生滌綸及有機棉製成，故衣服隨著時間推移，衫身顏色會自然改變，讓用家塑造出獨一無二之感。