周杰倫大馬開騷面臨抗議恐被逼取消　逾2萬已購票歌迷點算好？

周杰倫即將在15日舉辦的馬來西亞演唱會2萬1000張門票銷售一空，卻惹得當地球迷不開心，在網路串連要求取消演唱會！



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馬來西亞《星洲日報》網站5日報導，周董演唱會舉辦地點在國家體育場，剛好也是馬來西亞國家足球隊與泰國在東南亞盃比賽的場地。

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比賽7日舉行，但演唱會要事先搭棚也已於3號開始搭建舞台，所以原本可容納8萬8千人的體育場，只能賣出5萬9千張門票，足球網迷灌爆馬來西亞足協網站，認為明知有重要比賽，為何還同時開放演唱會舉辦，讓許多球迷無法到現場加油。

馬來西亞青年及體育部長楊巧雙表示，相關單位正就此事研商解決方案。

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