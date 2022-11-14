周杰倫疑為大女報讀澳洲名校　多元體藝課程擁私人戶外教育環境

周杰倫與昆凌結婚後誕下三孩，一直擔當好爸爸角色，大女Hathaway今年已經7歲，即將踏入小學生涯。有指周杰倫為了讓子女在更好的學習環境下成長，有意安排正於台北就讀國際學校的大女到太太的成長地澳洲升學。而最近更有內地網民在當地偶遇周杰倫夫婦，表示他們正為女兒準備報名當地有名的老牌私立女校Brisbane Girls Grammar School。該校學科多元化，提供多項藝術和體育相關的課程，更設有專門戶外教育環境，讓學生在真實自然的環境中學習。



現年43歲的周杰倫於2015年與年小14年的中澳混血兒昆凌結婚，二人婚後育有二女一子，分別是7歲大女Hathaway、5歲兒子Romeo，以及6個女大幼女Jacinda。周杰倫與太太向來重視子女教育，於台灣定居的他們以往曾查詢多間國際學校的詳情，最後選擇一間間位於台北林口區、以菁英教育為主的美式國際貴族學校。據知，該校是一所歷史悠久基督教校，提供一條龍式幼稚園至高中課程。

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不過有指夫婦為了讓子女在更好的學習環境下成長，有意安排Hathaway赴澳洲留學，而日前更有內地網民透露，周杰倫與太太正準備為Hathaway報讀位於布里斯班的私立女校Brisbane Girls Grammar School。

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該校屬當地一所老牌私立女校，創立於1875年，至今已有147年歷史。學校提供多元化課程，除一般學術科目外，更有體操、田徑、越野、曲棍球、藝術體操、壘球等體育課程，亦有弦樂、樂隊和合唱團等藝術及音樂課堂，讓學生可以依興趣及能力選擇課堂，接受系統性培訓。

Brisbane Girls Grammar School設有三大校區，主校區除設有兩座學習大樓外，亦設有游泳池、歌劇院及運動中心。而距離布里斯本以北約2小時車程，學校亦另外設有專門的戶外教育中心，區內有湖泊及山丘等多種地貌，亦有新建成的天文台及天文望遠鏡等設施，讓學生可以在真實自然的環境中學習科學、數理、物理等知識。

據學校網頁顯示，Brisbane Girls Grammar School接收7至12歲學生，報名費連註冊費共2,270澳元（約1.2萬港元），每年學費約為27,325澳元（約14.3萬港元）。