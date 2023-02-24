李榮浩抖音歌〈烏梅子醬〉爆紅卻吸負評　網民：跟之前的歌差很多

【李榮浩／烏梅子醬】近日，李榮浩的歌曲〈烏梅子醬〉在中國掀起一波熱潮，洗腦的旋律加上甜蜜的歌詞，讓這首舊歌再度爆紅，不少網友和藝人們都開始翻唱，甚至帶動「烏梅子醬」的銷量，在中國的購物網站，短短時間內，搜索量就暴增了200倍。



年初突爆紅，〈烏梅子醬〉搜尋量飆漲200倍

「你淺淺的微笑，就像烏梅子醬，我嚐了你嘴角唇膏，薄荷味道～」，這首〈烏梅子醬〉形容了初戀又酸又甜的青澀感，浪漫又甜蜜的氛圍充滿整首歌，而〈烏梅子醬〉其實是來自於李榮浩2022年《縱橫四海》專輯內的歌曲，但當時並沒有引起太多網友們注意，直到今（2023）年初，這首歌無預警的在中國各大平台上爆紅。

【圖輯】點圖放大看更多李榮浩IG靚相👇👇👇

+ 5

輕鬆的旋律搭配甜甜的歌詞，讓這首歌開始爆紅，不少網友和藝人接連翻唱，一瞬間更直接擠掉所有新歌，霸佔榜單排行第一名，在平台上面的播放量高達11.3億次，除此之外，還連動帶紅「烏梅子醬」這項產品，在購物平台上，烏梅子醬直接衝上排行榜第八名，搜索量更是直接飆漲200倍。

知名樂評人痛批：「俗不可耐」

但昨日，中國知名樂評人丁太升評論〈烏梅子醬〉時卻直言該首歌「俗不可耐」，他表示「進入副歌時，一股濃郁的中國鄉土參雜著當下，短視頻平台的火爆元素就撲面而來，你躲都躲不開」，他認為李榮浩相當聰明，知道短視頻平台上大家喜歡什麼，旋律配上歌詞，真的是「俗上加俗」，指出這首歌是為了投機銀河小鎮青年和初中畢業的打工者的作品，並直指李榮浩的作品跟前期相比，已經失去了原有的誠懇，妥協到了泥土中，不在乎藝術性。

【相關圖輯】楊丞琳罕見剖白異地戀心聲「苦惱2年考慮移居大陸」:內心有愧疚感（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

迅速登上熱搜，網友們熱議多天

該言論一發表後，立刻引起網友們接連好幾天的熱議，更直接衝上微博熱搜，不少人質疑丁太升「鄉土風？很多人喜歡、很多人聽就是土？」、「難道大家都喜歡的歌就是俗不可耐了嗎？」、「傳唱度高有什麼不好的，真的是很會裝高雅」但也不少人贊同丁太升，「這首歌真的很不好聽，完全搞不懂」、「真的跟李榮浩之前的作品差很多，歌詞跟旋律都是，就是俗氣的口水歌」、「確實就是俗不可耐，還不能評論了嗎？」。

另一部分的網友則認為，像是「抖音歌」、「口水歌」這種簡單旋律的歌曲還是有存在的必要性，「這種就是口水歌，好聽就行」、「確實就是洗腦的節奏，但傳唱度高」、「歌詞和旋律都簡單琅琅上口，就是會紅呀」。

【同場加映】楊丞琳李榮浩｜異地戀真係唔得？ 10對LongD情侶有人愛得甜蜜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

延伸閱讀：

不只台灣「挫咧蛋」！日本也遇蛋荒 北海道名產「白色戀人」宣布缺蛋將減產

炎P抵達戰場！FB粉專「雞律委員會」稱「不缺蛋」 炎亞綸挺：我每天都吃是幻覺嗎？

比女人還女人！泰國「最美變性人」嫁相識20年學長 單身派對超仙白紗照美翻全網

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載】