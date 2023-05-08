韋禮安香港演唱會唱粵語版〈如果可以〉曬廣東話　12字惹全場尖叫

韋禮安昨（7）日在香港西九龍文化區安盛×翠竹公園舉辦「而立之後」世界巡迴演唱會，這是他繼2016年「放開那女孩」演唱會後，時隔7年重回香港，他直言：「非常近鄉情怯。」同時這也是他首次戶外個人演唱會，寵粉的他唱到破億神曲〈如果可以〉時，將副歌改為粵語，讓全場尖叫連連。



擁有「雨神」封號的韋禮安，開唱當天下午天氣驟變，狂風暴雨讓他對自己的「雨神」功力既無奈又擔心，好在最終雨過天青。看著滿場的歌迷，他感動表示：「相信大雨是無法澆熄大家的熱情的，大家說『好唔好』啊～」在第1段Talking時，他全程以粵語對話，謝謝歌迷等他等了7年。

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唱到最後1首歌〈如果可以〉時，韋禮安特別改唱粵語版，事實上，這個版本是先前在網路上有人改寫翻唱，並將歌名取為〈不求月老〉，笑說是「翻唱了別人的翻唱」。他事前透過線上粵語翻譯字典，發展出一套自己的「空耳歌詞」，慢慢地背起來。

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韋禮安也笑說，上次到香港開唱還未滿30歲，「這次再回來，我都已經結婚啦！」粉絲更是送上祝福的掌聲和尖叫，他接著演唱〈而立〉以及〈房客〉，用溫暖又有力量的嗓音，帶領現場歌迷一同經歷而立之後的人生體悟，感動全場。

香港站圓滿結束後，他即將繼續前往溫哥華、多倫多、紐約、聖荷西、雪梨、墨爾本、澳門、倫敦等地舉行演唱會，與世界各地歌迷相見。

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