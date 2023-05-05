MIRROR官方歌迷會招新會員　推11大「福利」鏡粉怒轟：似玩大富翁

MIRROR官方歌迷會於昨日（4日）在其社交平台上公布MIRO會籍續會以及新入會的有關詳情。MIRO的會員制度正式轉為年度制，所有加入2023 MIRO的會籍有效期都是至2023年12月31日。新會員的會費由去年的$440減至$300，而續會費用則根據原有會籍到期月份按比例計收費，如果為最早登記的MIRO，會籍於今年5月份到期的話，續會費為$260；至於如果你的會籍於10-12月到期的話，本年度將可免費續會。



(MIRROR官方歌迷會網頁截圖)

官方於帖文中同時公佈了11項2023年MIRO的福利，包括MIRO會員禮盒一份（珍藏版相冊一本）、預訂MIRROR演唱會門票的機會、預訂MIRROR個別成員演唱會門票的機會、參加及訂購MIRROR周年活動門票的機會、訂購MIRO專屬歌迷會活動門票的機會、參加MIRO專屬電影優先場的機會、參加MIRROR及個別成員相關音樂會或活動門票抽籤的機會、參加線上粉絲見面會的機會、購買MIRO獨家限定商品的機會、MIRO專享折扣優惠，以及於MIRO專區瀏覽及下載MIRROR獨家影音。

2023 MIRO會員福利(MIRROR官方歌迷會官網截圖)

所謂11項福利中居然有足足8項是參加或訂購MIRROR相關活動的「機會」，剩下三項則是去年成立時已被批評沒有誠意和當鏡粉水魚的會員禮盒以及在MIRO網站上瀏覽MIRROR相關的影片和相片。

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一眾鏡粉和MIRO當然是不賣帳，紛紛於MIRROR官方歌迷會的Instagram和FaceBook帖文留言轟炸。有網民指在去年基本上沒有任何福利的情況下，最早加入MIRO支持鏡仔的人續會費反而最貴，感覺在懲罰真正的鏡粉。

亦有網民心水清指出，雖然2023 MIRO的入會費為$300，比去年$440便宜，但因為今年的會籍有效期是去到2023年12月31日，本年度尚餘8個月的情況下加入會員，$300買8個月的會籍，其實平均每個月的會費更貴，是假下調真上調！更有網民笑指「全部都係機會，以為玩緊大富翁」。

2023 MIRO會員收費(MIRROR官方歌迷會官網截圖)

不少網民指去年收了$440會費但幾乎沒有任何福利和活動，以迪士尼樂園和張敬軒FansClub可以免費續期為例子，認為官方很應該為2022年的MIRO免費續會一年，挽回形象和鏡粉的信心。形容MakerVille根本只在乎利益，不懂公關技巧。