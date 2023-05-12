婁峻碩麥花臣開騷被女粉絲飛Bra上台「送禮」用一句笑話化解尷尬

婁峻碩前晚（10）在香港旺角麥花臣場館舉辦個人首場海外演唱會，他用苦練的粵語開撩歌迷，不少女歌迷嗨到丟內衣上台，台上頓時變成「內衣專櫃」，婁峻碩更無視女友焦凡凡在場，大方收下胸罩，笑說：「要把這堆（內衣）全帶回台灣收藏！」



婁峻碩使出渾身解數狂撩歌迷，以粵語對歌迷說：「今晚可唔可以帶我返屋企呀？因為我找不到我的KEY呀！」、「我可唔可以除衫呀？」讓全場嗨爆。此次到香港開唱圓了他出道9年的夢想，婁峻碩還帶著爸媽跟焦凡凡一起，對他來說更是意義非凡。

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他的歌曲〈AIRPLANE〉中，有一段歌詞剛好是「帶上我的家人告訴他們，連出境過個海關他們全都認識我，讓他們驕傲眼角笑笑」，如今過了好幾年努力終於美夢成真，讓邁入30歲前夕的婁峻碩感動地說：「終於完成出道前的夢想！」在台上婁峻碩一度眼眶泛紅，差點淚崩。

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