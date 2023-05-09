周杰倫演唱會｜內地公眾號教0蚊「睇騷」摩天輪上享受另類山頂位

周杰倫演唱會到了，買不到票的粉絲也別擔心，內地公眾號運營者「深百君」教大家「0元購」演唱會。



交通指南：從落馬洲乘地鐵至金鐘站，換乘港島線至中環站，步行約20分鐘即到演出場地中環海濱活動空間。

【圖輯】劉德華、張惠妹等巨星都是嘉賓！點圖放大重溫周杰倫昔日開騷的精彩照片👇👇👇

+ 14

場館外就是中環碼頭，來得早可以在附近吹吹海風拍拍照，在摩天輪下的馬路旁，有一塊由圍欄隔開的空地，距離演唱會內場的直線距離僅幾十米，因為有坡度，剛好能看到內場的大螢幕。

場外觀眾搖著螢光棒，大聲應援氛圍絲毫不比內場差！如果想追求高空視角，可以乘坐摩天輪觀看演唱會喔。20hkd/人，轉三圈，時長大約20分鐘，輕輕鬆鬆「0元購」演唱會。（點圖放大瀏覽相關照片👇👇👇）

+ 5

【本文獲「深圳百事通」授權轉載，微信公眾號：best0755】