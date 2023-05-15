周杰倫演唱會｜尾場邀胡楓甄子丹點歌　二萬人無懼風雨迫爆場外

周杰倫（周董）於中環海濱舉行一連七場的《嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》，尾場昨晚（14/5）順利完成，獲胡楓（修哥）、甄子丹、霍啟剛、郭晶晶等名人捧場，周董更邀請與自己同日生日的修哥點歌！



周杰倫（周董）一連七場的《嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》昨晚（14/5）完成最後一場，大會事前已呼籲歌迷切勿擠到場外，免在天雨下發生危險，但最終仍有近兩萬歌迷迫爆中環海濱碼頭外，收聽周董的現場演出。雖然因為天雨關係，觀眾要花較長時間入場，令開場時間比原定延後廿幾分鐘，但風雨仍無阻熱烈氣氛以及觀眾愛周董的心。

近兩萬人無懼天雨迫爆中環海濱外免費聽歌，並向周董表示7場絕對唔夠喉，難以撲飛！

這晚到來捧場的嘉賓包括胡楓（修哥）、甄子丹夫婦、姜大衛、李琳琳、戴祖儀、吳若希、姚子羚、周家蔚、霍啟剛、郭晶晶等，周董通過現場的大屏幕跟修哥打招呼，指修哥與他一樣都是1月18號生日，並邀請修哥即場點歌，修哥以普通話回應：「甚麼歌也可以。」而身邊的甄子丹則說：「我幫修哥點《千里之外》！」

甄子丹幫修哥（左一）點歌，點唱《千里之外》。

尾場點唱環節，一位00後女生獲選為幸運兒，周董就趁母親節為她送上《聽媽媽的話》，另一位生日的外籍粉絲，亦獲周董邀請一同合唱，有位幸運歌迷說：「謝謝媽媽讓我出生在周杰倫時代，永遠愛你周杰倫。」周董也不忘為眾母親送上祝福：「母親節快樂！」唱完最後一曲後，周董再次感謝香港的歌迷，希望下次再見。

周杰倫趁母親節演唱《聽媽媽的話》。

完騷後，周董隨即在其IG留言：「謝謝大家來參加我的演唱會，希望大家有個難忘的夜晚，看來七場是不夠的，對吧？太陽之子這個稱號我先拿走囉！祝大家母親節快樂。」歌迷留言：「真的不夠，很多人買不到飛。」「你看每天這麼多人在外面聽，要開70場才夠吧！」不論香港、台灣及內地的歌迷都異口同聲表示周董開7場絕對不夠，還邀請周董到他們所屬的地方開騷，而是次在香港的7場演出，香港歌迷亦表示難以撲飛，懇請周董趕快再來紅館開騷。而今午周董似是意猶未盡，再於IG更新：「Day 7 七場下來 維港沒有了我的音樂會不會習慣😝 謝謝你們大家 不要我走了 歌就忘了聽喔😂」