鄧紫棋淪金曲獎遺珠　男友Mark隔空向評審宣戰　周杰倫亦宣佈缺席

今年台灣金曲獎有不少天王天后成為遺珠，鄧紫棋專輯只提名一項，男友Mark疑似發文宣洩不滿，而評審團主席陳建騏還成為箭靶，網友質疑過去歌后得獎都是他擔任製作人，還到他的IG出征，對此陳建騏也回應相關的獎項都沒有參與，另外獲得特別貢獻獎的歐陽菲菲第一反應也曝光。



金曲34日前公布入圍名單，鄧紫棋的《啟示錄》，只入圍最佳專輯製作人獎，不僅粉絲不滿，造型師男友Mark，疑似也抱不平。他IG曬出陽台看出去的絕美海景，仔細看竟是一張倒讚照片，還寫下驚呼「Ouch」，似乎替鄧紫棋宣洩情緒，這回可說幾家歡樂幾家愁。

彭佳慧當下緊盯著銀幕，一聽見入圍客語專輯，久久低著頭超激動，下一個客語歌手，則是令她放聲大叫，還欣喜比了個讚，而亞洲天王周杰倫，只入圍年度歌曲，被說是遺珠。金曲34評審團主席陳建騏回應：「杰倫的專輯，在我們的討論，裡面一直是有的，那我們對於他的傳唱度，音樂上與生活的陪伴，我覺得是非常非常足夠。」

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唱片公司表示，頒獎典禮當天周杰倫已排定個唱，確定不會出席，今年金曲遺珠多，不少網友將箭靶指向，評審團主席陳建騏，還提到彭佳慧艾怡良徐佳瑩，魏如萱田馥甄獲歌后時製作人名單中都有他，偏偏本屆大贏家洪佩瑜的專輯也是他製作，陳建騏也透露文化部，一直都有邀他當主席，但也擔心會被質疑，自己相關獎項完全不能參與，也是為了避嫌。

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榮獲金曲特別貢獻獎的，歐陽菲菲是否出席也成焦點，樂評人王祖壽在社交平台分享，第一時間先接到張小燕的訊息，問說她會回來嗎，王祖壽因此打了通電話給對方，沒想到本人不知情嚇了一跳，她解釋特殊貢獻獎的意義非凡，歐陽菲菲才回過神來說，太突然很榮幸也不可思議，也直呼好久沒看到她了，最後一場台灣演唱會是10年前，期待她當天能現身。

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