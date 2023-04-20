何超蓮結婚｜網傳G.E.M.鄧紫棋原定做伴娘當日卻失蹤　原因惹揣測

已故澳門賭王何鴻燊的愛女何超蓮曾於2019年認愛大陸男星竇驍，18號在峇里島出嫁。原先還一度傳出G.E.M.鄧紫棋將擔任伴娘，但婚禮當天她並沒有出席，改以發文來祝福閨蜜何超蓮。



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鄧紫棋18日在IG發文，透露兩人18歲就認識，「看著妳從包包臉成長為大美女，看著妳從坐在床上為情所困而整晚不睡的少女，成長為現在已經要嫁為人妻的成熟女人，很多回憶浮現眼前。」她也分享兩人做過的傻事，「一起去東京旅行，凌晨兩點被妳拽起來去名店排隊吃壽司，寒風中站了3小時，才發現原來那家店有名是因為出了名便宜。」

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鄧紫棋也聊起兩人吵架的情節，「當然我們也有吵架的時候，或者心裡各有不爽卻不說的時候，但我們也從幼稚不成熟，慢慢變得更懂得體諒對方。」

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鄧紫棋表示，雖無法親身在旁見證婚禮，但也能遠距離為超蓮祈禱和祝福：「今天是你開始人生新篇章的一天祝你和豆豆（竇驍）永遠幸福，愛與平安充滿你們一家，願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇，你們都能充滿喜樂地同心面對，愛你。」

網民於G.E.M.鄧紫棋的社交平台留言問沒有做何超蓮伴娘的原因。（截圖）

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