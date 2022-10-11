G.E.M.鄧紫棋傳結婚 被大陸狗仔隊踢爆已與Mark領證 擬定居上海
撰文：聯合新聞網
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G.E.M.鄧紫棋與造型師男友Mark交往已5年，近來被大陸狗仔隊踢爆兩人已經領證結婚，之後會在上海定居。
鄧紫棋去年底曾傳出與男友分手，不過今年8月她的新歌MV找來男友演出，打破了情變的傳言，其實當初傳出分手的消息時，男方曾表示「無可奉告」，女方則幽默回應「別吃瓜了，沒營養」。
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如今兩人再被爆出已修成正果，近期更拍到兩人一同參加朋友的聚會，被指復合後感情更很穩定。
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