蔡依林因一件事被質疑台獨 擬深圳開騷遭陸網出征：關鍵時刻消失
撰文：TVBS新聞網
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42歲台灣流行音樂天后蔡依林，以多變風格、獨特造型獲不少粉絲喜愛和追捧，炙手可熱歌曲包含許多社會議題以及思想內涵，以自身影響力結合歌曲引起社會反思。而蔡依林每次展開演唱會時，門票一開賣即秒殺，今年初才剛結束台北最終場，如今傳出她即將前往中國大陸開唱，卻引起大陸網友撻伐「別來！」
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有中國大陸網友透過微博分享一張「演出許可證」，並寫下「蔡依林廣州、深圳演唱會批文」引起關注。從畫面中清楚可見，演出名稱清楚註明「Jolin蔡依林 Ugly Beauty（怪美的）2023巡迴演唱會」，演出場次為2場。值得關注的是，主要演員部分除了眾多國外舞者的姓名之外，還有蔡依林的本名「蔡依翎」，演出日期就落在今年7月22日至8月26日之間，場地則在當地的體育中心。
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由於先前曾發生過「一個中國」事件，蔡依林並未分享貼文或發表任何看法和言論，因此遭網友質疑是「台獨份子」。如今演唱會消息曝光後，網友反應十分激烈，紛紛留言「有骨氣就在台灣當天后就好了，又要獨又要來撈金」、「台獨不歡迎」、「難怪開始紅了，以前關鍵時刻怎裝消失」、「抵制從自己做起」、「千萬別去，不要買票」。不過，目前官方還沒有任何消息證實蔡依林前往中國大陸開騷，瘋傳許可證真實性仍待釐清。
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