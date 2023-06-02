Jisoo確診！BLACKPINK倒數一日開騷宣佈三缺一　粉絲看不到開花舞

BLACKPINK巡迴演唱會正在全球如火如荼的進行中，不過將於3日及4日在日本大阪開唱，而團員Jisoo（金智秀）卻驚傳確診新冠肺炎，對此經紀公司YG娛樂昨（1）深夜趕緊發出公告表示，：「Jisoo將缺席演唱會，其他三位團員則如期參加。」



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演唱會就只剩下一天的時間，如今發生Jisoo確診因而缺席演唱會，僅管讓許多歌迷相當不捨，但為了Jisoo健康著想不捨又難過。YG娛樂表示，Jisoo就出現輕微感冒症狀，當時快篩為陰性，不過昨（1）日再次快篩檢測卻轉為陽性，因此公司為藝人健康著想，才不得已做出這忍痛決定。

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日本大阪開唱，僅僅只剩下其他三位團員，而對於歌迷不能看到Jisoo的solo表演，還有經典的開花舞蹈，YG娛樂為了希望歌迷能夠諒解並表示：「我們深知各位粉絲對於演唱會的等待與期待，將盡最大努力如期呈現演唱會，希望各位多多支持。」

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