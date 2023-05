BLACKPINK被批辱華遭出征！澳門開演唱會竟非感謝「Chinese」

韓團BLACKPINK於5月20、21日在澳門展開《BORN PINK》世界巡迴演唱會,怎料官方微博23日的感謝文用詞遭指辱華,因此登上微博熱搜,不過也有內地網友認為是小題大作。



BLACKPINK官方微博23日更新澳門演唱會的大合照,並以英文寫下「We were deeply touched by our Macanese BLINKs this week. Thank you for all the heartfelt support. We are truly blessed to have you guys. 520 forever BLINKs」,其中「Macanese」引起部分內地網友不滿,直呼應該用「Chinese」才對。

辱華疑雲登微博熱搜 網民:你們在首爾開演唱會會感謝首爾人嗎?(點圖放大看原文及微博網友留言):

+ 2

Macanese泛指在澳門土生土長,而以葡萄牙語為第一語言,並以葡萄牙文作為本位文化和身分認同的人。

但內地網友認為澳門是中國特別行政區,要感謝應該寫「Chinese」,這樣的聲浪也讓「BLACKPINK文案引爭議」登上微博熱搜。

【相關圖輯】BLACKPINK澳門開騷 Lisa罕見黑面轉身走人 粉絲無禮舉動全直擊(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 31

在BLACKPINK該篇貼文留言處可見網友湧入,「Macanese?Chinese!」、「sorry, we are Chinese」、「不尊重中國,可以不踏上中國的土地」、「不是我說,你們在首爾開演唱會會感謝首爾人嗎?別太離譜烙鐵」。

但也有人認為該詞只是單純形容「澳門的」,是在意的網友太小題大作,還有澳門人出面表示「我是澳門人,我支持使用Macanese」、「謝澳門粉絲怎麼了嗎這是」。

【相關圖輯】BLACKPINK澳門騷變粉絲MMA 網民傻眼:買這麼貴的票在下面打架?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 2

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】