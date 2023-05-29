BLACKPINK被批辱華遭出征！澳門開演唱會竟非感謝「Chinese」
韓團BLACKPINK於5月20、21日在澳門展開《BORN PINK》世界巡迴演唱會，怎料官方微博23日的感謝文用詞遭指辱華，因此登上微博熱搜，不過也有內地網友認為是小題大作。
BLACKPINK官方微博23日更新澳門演唱會的大合照，並以英文寫下「We were deeply touched by our Macanese BLINKs this week. Thank you for all the heartfelt support. We are truly blessed to have you guys. 520 forever BLINKs」，其中「Macanese」引起部分內地網友不滿，直呼應該用「Chinese」才對。
辱華疑雲登微博熱搜 網民：你們在首爾開演唱會會感謝首爾人嗎？（點圖放大看原文及微博網友留言）：
Macanese泛指在澳門土生土長，而以葡萄牙語為第一語言，並以葡萄牙文作為本位文化和身分認同的人。
但內地網友認為澳門是中國特別行政區，要感謝應該寫「Chinese」，這樣的聲浪也讓「BLACKPINK文案引爭議」登上微博熱搜。
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在BLACKPINK該篇貼文留言處可見網友湧入，「Macanese？Chinese！」、「sorry, we are Chinese」、「不尊重中國，可以不踏上中國的土地」、「不是我說，你們在首爾開演唱會會感謝首爾人嗎？別太離譜烙鐵」。
但也有人認為該詞只是單純形容「澳門的」，是在意的網友太小題大作，還有澳門人出面表示「我是澳門人，我支持使用Macanese」、「謝澳門粉絲怎麼了嗎這是」。
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