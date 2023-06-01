化妝｜BLACKPINK化妝師親授韓式證件妝容　10步畫出Jisoo同款裸妝

BLACKPINK御用化妝師本人手把手教學！畫出Jisoo的純欲淡顏妝～自然又顯氣色啊



每次要出示證件時，總是遮遮掩掩，深怕上面的醜照片被看到？近年吹起的「韓式證件照」風潮，奇蹟美照除了靠攝影師的巧手外，清透的妝容也是一大關鍵！BLACKPINK御用化妝師Maeng特別拍攝了被敲碗問翻的「韓式證件妝」教學影片，以Jisoo的淡顏妝為範本，超仔細手把手步驟拆解，連新手也學得會，不管是要去拍證件照，還是平常約會、上班，其實都很適合這樣的妝容，看起來很自然，好像沒刻意畫什麼妝，但整個人的氣色、膚質狀態就是特別好！

韓式證件照10個妝容步驟，自然顯氣色！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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韓式證件照妝感拆解

韓式證件照的妝容重點就在清新、乾淨，卻又要顯得有精神、好氣色，其實就是很當紅的白開水妝。不追求要很飽和的顏色，而是要著重在打造出宛如天生膚況條件就很好的底子，因為是平面拍攝的因素，也要考量到打光拍攝後，會多少吃掉一點臉上的妝感，也會讓臉部的輪廓變得沒那麼清晰，所以適當的修容很關鍵！雖然水潤感的肌膚會顯年輕，但也不要過度追求要整張臉過於高光，會讓照片看起來很不自然。

「韓式證件照」妝容步驟

1. 妝前保濕＆上粉底

想要呈現韓式妝容的自然水光感，妝前的保養打底很重要！全臉先使用保濕噴霧均勻噴灑，再利用乾淨的海綿以拍按方式幫助吸收。底妝的選色建議依據本身的膚色，如果黑眼圈比較重的妞妞，與其追求要極致的白，不如根據眼周的膚色挑底妝顏色，能避免妝感隨時間變化，黑眼圈反而變得突兀。全臉先上一層底妝後，針對需要加強修飾的重點區域，再疊上一次粉底。

2. 高光提亮

在蘋果肌、眼周比較暗沉的地方，選用「膏體類」的打亮產品，以指腹沾取上妝後，再用海綿按壓，有了這個步驟，這樣後面就不需要狂打陰影修飾。

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3. 少量碎粉定妝

因為這次的妝容是要呈現「韓式證件照」，臉上的水光感就要稍微收斂一點，上完底妝、高光後，再稍微用粉撲沾取一點碎粉，把多餘的油光按壓掉。用量也不用太多，只要不讓妝花掉就可以。

4. 描繪一字眉

化妝師Maeng透露，Jisoo的眉毛習慣畫偏粗的一字眉，用眉刷沾取眉粉後，勾勒眉毛將弧度畫直，特別是眉頭和眉尾盡量呈一直線，並填補眉毛的空隙。接著使用眉膠加強眉頭的毛流感。

5. 刷睫毛＆描內眼線

眼妝的重點就在自然卻又有神，先使用睫毛夾從根部將睫毛夾翹，再加熱棉棒梳整睫毛。選用深淺兩色的眼影，先以淺色在整個眼皮打底，再以深色加強在眼摺內，眼線則著重在描繪內眼線，再根據眼型延長自然的眼線，這樣的畫法不怕拍照時的燈光會吃妝。

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6. 畫下眼瞼＆臥蠶

韓系眼妝著重的是乾淨，先上底色處理眼下的膚色，使其看起來平整，眼尾三角區選用和上眼影同樣的色調，稍微描出陰影，再畫上臥蠶，增添溫柔感。

7. 局部遮瑕

針對眼下經常容易有瑕疵的區域，使用遮瑕膏混和原本使用的粉底，搭配遮瑕刷、海綿加強修飾，再用碎粉刷沾取適量的碎粉，以輕輕「點壓」的方式再一次局部定妝。

8. 刷上胭脂

想要展現白裡透紅的好氣色，臉做微笑的表情，以蘋果肌為中心，少量多次的方式輕刷胭脂，再延展到顴骨的位置。

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9. 加強修容

在拍攝平面照片時，因為強烈打光下，很容易會讓臉跟脖子的界線變得模糊，因此針對側臉輪廓的修容很重要。使用修容刷沾取修容產品，特別加強在側臉、下顎輪廓、髮際線的位置修飾，最後再用帶點高光的碎粉稍微定妝。

10. 唇彩上色

唇妝追求的是自然的光澤感，先使用唇線筆描繪出乾淨的嘴唇輪廓，再使用唇刷沾取唇膏，從嘴唇較淺色的地方開始塗抹上色，整個妝容就完成囉！

除了小紅書上有精簡版外，化妝師Maeng的專屬Youtube頻道上也有上傳更詳細的完整版，妞妞們可以邊看邊跟畫練習！想換護照等各種證件照，就畫上這個美美的妝去拍照，以後拿出證件就不害羞啦～

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