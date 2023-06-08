蔡依林揭《THE FIRST TAKE》拍攝內幕　錄完苦呻好變態：太折騰了

蔡依林（Jolin）日前成為第二個登上日本最強音樂頻道《THE FIRST TAKE》，選唱〈玫瑰少年〉大受歡迎，目前該支影片已衝上了台灣YouTube的發燒影片第一名，點閱更衝破百萬，蔡依林稍早透過社群發聲，透露這次難忘的錄音經驗。



縱使蔡依林的表演經歷豐富，蔡依林面對只有一次性的錄音，仍難掩緊張心情，她說：「一邊叨念祈禱，待會歌詞不要出包 ，一個詞忘，會全忘的天份，舌頭不要打結 ，不要閉眼陶醉太久 ，可能會撞到麥克風。」

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等到現場工作人員開始倒數，她表示：「秒瞬間，我像嬰兒找母親一樣， 戰逃機制啟動了，面對冰冷的機器， 即使再完美的燈光，都像在等待我吐出一口氣，好捕捉那氣體是什麼形狀的幫兇。靜止！我真的聽到靜止的聲音 ），我來到了楚門的世界！ 只剩自己和自己的呼吸，沒有再多餘的空間了。」

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最後蔡依林把自己完全交給音樂，「沒什麼需要抓住的了， 不需要不需要，聽身體，交給她！ 像是和自己約定好了才吐了口氣」，好不容易錄完音，接受完挑戰，她一走出錄音間， 開始狂嗑帶去日本當伴手禮的澎玉芭樂乾，她說：「不明就裡擅自一根接著一根，邊吃邊大喊『太變態了』、『 太折騰了』， 『有病』 ，一直傾瀉 ， 至今回憶起，依舊難忘那天冰凍焦點的任務。」

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