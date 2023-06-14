試當真｜游學修ERN9組男團N9　出道作認恨紅恨攞獎：唱到Do姐搵我

試當真又一男團誕生！繼MC $oHo & KidNey後，主腦游學修與潘宗孝（ERN9）組成的男子偶像團體N9正式出道！兩人推出首支派台單曲《超級勁爆叱咤風雲金曲》，唱盡兩人「恨」紅、「恨」攞獎、「恨」爆job的心聲，游學修及ERN9誓言拿下「我最喜愛生力金」、「唱到Do姐（鄭裕玲）搵我！」



這首歌由N9與Jan Curious（阿水）一同傾力製作，阿水亦是〈超〉的監製，與第32屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人hirsk一同負責作曲、編曲。hirsk曾為許廷鏗、江熚生及Serrini等製作音樂，為配合N9的風格，歌曲反傳統去除副歌部份，以韓式曲風為藍本，用十個不同段落的旋律，創作輕快流暢的節奏，俘虜樂迷的耳朵。

游學修和ERN9組成男團N9，推出出道作《超級勁爆叱咤風雲金曲》。

二人今次以男團姿態出道其實有跡可尋，游學修早已於電影及舞台上初試啼聲，其中於試當真一週年現場版與Dear Jane合唱《哪裡只塞駿業里》（改編《哪裡只得我共你》）及《外賣修澧賢》（改編《銀河修理員》），更令現場觀眾瘋狂讚好。除了唱歌，游學修更曾經擔任演唱會舞蹈員，未正式出道已經準備十足。雖然他曾揚言無意當歌手，解釋是次出道是希望向粉絲證明：「如果我都得，咁你都得；如果我唔得，咁其實佢地好得。」

N9著晒皮褸畫眼線，似走韓風造型。

至於經常在網絡獻唱的ERN9，唱功早已獲網民讚好，他曾於社交平台透露自己對唱歌的熱情：「我喺日本嗰時，無聊就係咁唱係咁唱，我會錄返自己聽，一路聽一路唱，係咁練習。」ERN9亦為MC $oHo & KidNey的演出和音，又獲邀於香港動漫電玩節獻唱，為正式出道鋪路。

游學修話自己冇諗過做歌手，而ERN9就表示自己以前在日本日唱夜唱。

〈超〉的MV由游學修親自執導，整個MV只有三個鏡頭，幾乎都是用一鏡到底的形式拍攝，難度甚高，但完全無礙N9施展獨有的男團魅力，無論髮型、服飾而至舞步亦配合得非常到位。但跳舞才是〈超〉MV的重點，游學修邀得ERROR成員兼好友阿Dee（何啟華）擔任排舞師，加上510（吳伊琳）、Angelina（趙君瑜）、Shadow（王紫影）、Moon（張月亭）、Katherine（何映俞）及 Natalie（廖文蔚）試當真六位校花擔當舞蹈員，讓N9盡展男團的攝人氣勢。

（左起）Moon、Katherine、Shadow、Angelina、Natalie和510六位校花擔任舞蹈員。

ERROR的何啓華（左）是MV排舞師，而Jan Curious（中）更負責《超級勁爆叱咤風雲金曲》的曲詞編監。

N9透露除了出道作《超級勁爆叱咤風雲金曲》，第二首單曲亦已經完成錄音，屆時會以完全不同的風格及語言吸引樂迷，呈現不一樣的N9，誓要強攻樂壇！

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