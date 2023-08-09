Elkie莊錠欣退出韓團CLC後出中文歌　著性感賽車服曬小蠻腰拍MV

韓團CLC前香港籍成員Elkie（莊錠欣）在華語圈發展活躍，本周將發行首張個人中文舞曲〈SPEED UP〉，找來韓國知名作曲家Siixk Jun的共同創作。原來這首歌是要寫給CLC演唱，Elkie透露：「Demo是我們一起錄的韓文版，後來因為要變成中文歌，有再重新編曲跟寫中文詞。」令人驚喜的是，CLC前隊友承延協力編舞，Elkie也親自參與詞曲創作外，展現才華。



由於Elkie從小就喜歡跑車，新歌特別選擇以賽車作為主題。MV中她也穿上賽車服露蠻腰，化身帥氣性感的女車手，Elkie表示：「2019年在韓國考到車牌後，一直幻想自己如果開跑車會是什麼畫面，便想說可以先在人生中留下我帥氣飆車的模樣。」直呼MV讓她「有種圓夢的感覺」。雖然MV中的「飄移」畫面是由專業車手上陣，但Elkie也自豪曾被朋友們公認駕駛技術好：「既穩又可以跩，之前常開車帶朋友去兜風，有時還會單手倒車耍帥一下。」

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〈SPEED UP〉曲風輕快，對於承延的協助，Elkie十分感謝她非常爽快地答應幫忙，使得這支單曲更加完美。而之所以將4年前的歌一直留到現在，Elkie則透露，身邊的人聽完Demo後，都認為風格很適合她，也適合和朋友出去玩在車上時播放，讓人不自覺地跟著節奏開心搖擺。Elkie也分享創作理念：「希望自己可以跟開車握住方向盤一樣，能掌握人生的方向和腳踩油門決定速度。」她期待大家能夠透過這首歌獲得力量，積極面對人生的每個瞬間。

〈SPEED UP〉完整音源將於本周五（11日）上架各大音樂串流平台，MV則將在下周四（17日）於YouTube上架。

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