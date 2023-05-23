薛家燕先係女團教母　旗下門生全部絕色美女可組最強女團

日前《全民造星IV》出身的何榛綦貼比堅尼相，嬌小玲瓏的身材在網上引起熱議，網民話當初ViuTV唔簽佢走晒寶。19歲的榛綦曾是家燕媽媽旗下Honey Bees成員，當年在節目中有「家燕媽媽最後希望」之稱。網民大讚家燕姐眼光準，因為經她培育過的門生粒粒皆星，長腿、仙氣、日系、唱得、跳得乜都有，連港姐冠軍都出過，其中9位門生組成女團的話，網民都話一定冇得輸，唔止平均年齡得21歲，內外實力都贏盡所有本地女團！



薛家燕04年創立演藝培訓學校家燕媽媽藝術中心，培育過的門生無數，不少人都入過組合Honey Bees，自小已經做童星，長大後更循不同途經加入娛樂圈。家燕姐最出名的愛徒，一定是港產韓團成員CLC的莊錠欣，但係又點止？網民話家燕媽媽名副其實是「女團教母」，又說其藝術中心是「女團青訓工廠」，提議如果將她訓練過的學員組一隊女團，有齊門面擔當、唱歌擔當、跳舞擔當等，必定可以紅到國際，更反問點解兩大電視台之前搞選秀節目都唔搵家燕姐幫手揀蟀，以下就盤點其中9位！

家燕媽媽藝術中心桃李滿門，出過好多童星，而鍾柔美、區明妙等早前都同佢表演。（資料圖片）

1.莊錠欣——演技、跳唱擔當

莊錠欣（Elkie）童年時已是組合Honey Bees成員，亦參加過近30部香港劇集，其中以《On Call 36小時II》最多人識，16年起她成為韓國Cube女團CLC的香港籍成員，亦推出過單曲《I dream》，不過21年雙方解約，Elkie就主力搵人仔。

莊錠欣是最出名的家燕媽媽愛徒，她曾掙扎過應否去韓國發展，獲家燕媽媽全力支持！（網上圖片）

家燕姐曾經講過，自己見到Elkie拍劇話喊就喊，招攬對方加入其藝術中心，更叫她不用擔心學費問題，最緊要不要埋沒天份。當初Elkie獲韓國演藝公司招手時，內心多番掙扎，因為知道家燕姐用了很多心血栽培Honey Bees，但最後家燕姐說：「我叫佢唔好放棄，因為呢個係佢好機會，如果需要幫手就隨時聯絡我哋。」雖然最近Elkie近日在內地選秀節目《青年π計劃》失利，首輪即遭淘汰，但曾經紅到去韓國，成就都高過好多人！

莊錠欣（中）是首名香港的韓國女團代表，曾加入CLC，至21年解約。（IG@chongtingyanelkie）

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2.鍾柔美——跳唱擔當

鍾柔美（Yumi）一樣入過Honey Bees，8歲就跟家燕姐走埠去馬來西亞、澳門、廣州等地表演，雖然後來退團，於10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy，並一直以童星身份接拍無綫電視劇集，如《收規華》、《城寨英雄》、《親親我好媽》及《平安谷之詭谷傳說》。

Yumi與伯樂家燕媽媽。（網上圖片）

Yumi入行後，都有再參與家燕媽媽藝術中心的表演。（IG@yumichung1221）

其實她早於6歲起已經是「選秀常客」，參加了過百次大大小小的比賽，亦精通唱歌、鋼琴、結他、色士風、跳舞、演戲等，14歲於歌唱比賽《聲夢傳奇》跳唱郭富城的《狂野之城》，比賽未完已獲200萬點擊率，最終奪得季軍便順利入行做全職藝人。Yumi現為星夢女團After Class成員之一，也曾推出單人派台歌《Breakin' My Heart》，獨當一面的她，都講過有時間唔排除返去家燕媽媽藝術中心做導師。

Yumi做童星時曾拍攝《城寨英雄》。

鍾柔美現已跟姚焯菲、炎明熹、詹天文組成After Class。（資料圖片）

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3.雲浩影——仙氣擔當

雲浩影（Cloud）13歲加入Honey Bees，參加多次校際歌唱比賽，並曾於「全港中學I Can Sing」歌唱比賽奪冠。20年她參加ViuTV的《全民造星III》奪得第四名，獲觀眾大讚唱得又有仙氣，她之後簽約寰亞唱片，除了夥拍同門師兄鄭伊健拍攝電影《深宵閃避球》，早前更推出第一張個人專輯《The Cloud》，並橫掃多個樂壇新人獎項，非銀即金，前途無可限量。

Cloud是去年的新人王。（IG@cloudwann）

Cloud（上排右）與Elkie（上排中）曾是Honey Bees隊友。（網上圖片）

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4.何榛綦——性感、跳唱擔當

何榛綦年僅2歲就開始學跳舞，11歲起在家燕媽媽藝術中心學表演，經選拔成為Honey Bees成員，亦拍過《親親我好媽》。她跳唱實力俱佳，參加《全民造星IV》時被指有鄭融影子，一開聲唱歌即獲花姐大讚，C AllStar的陳健安（On仔）更稱讚她是「小巨肺」。同屆不止一位家燕兵團參賽，但其他人在較早回合已遭淘汰，令她被稱為「家燕媽媽最後希望」！

榛綦在《造星IV》有「家燕媽媽最後希望」之稱！（ViuTV）

榛綦同Yumi曾一齊拍過《親親我好媽》。（無綫截圖）

雖然決賽只得第14名，但網民都指ViuTV唔簽她走寶，因為她內外兼備，榛綦之後與其餘幾位《造星IV》遺珠自組女團STRAYZ，目前已推出兩首歌曲《Stray》及《Margarita》，而她自己亦做獨立歌手，用盡多年利是錢自資出歌，早前的《Time to Fly》堅持自己風格。身型嬌小的她外形吸睛，IG裡的三點式青春性感泳衣相早在比賽期間成為焦點，日前一張比堅尼相網民更大讚噴血，封她為「新一代最強美胸」！

做獨立歌手的榛綦早前推出第一首單曲《Time to fly》。（IG@natsiennaho）

榛綦的泳衣相好噴血！（IG@natsiennaho）

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5.宋宛穎——口才、國際擔當

港姐冠軍宋宛穎出身選美世家，母親文寶雪為1990年度澳門小姐亞軍，堂姨則是1990年度澳門小姐冠軍文雪兒及1994年度澳門小姐亞軍文雪婷。她自6歲開始研習舞蹈，亦因加入家燕媽媽藝術中心而獲得《TVB兒童節天才大匯演》及《歡樂滿東華》的演出機會，又拍過迪士尼廣告。她本身是中葡混血兒，憑美貌和機智談吐贏得《2021年度香港小姐競選》冠軍，主力往主持方向發展。家燕姐知她奪冠後，亦有恭喜她，並且讚她愈大愈靚，大方得體。

宋宛穎自小已在TVB表演。（網上圖片）

選美冠軍宋宛穎出身選美世家。（資料圖片）

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6.趙展彤——唱作擔當

不少網民對趙展彤（VAL）的認識，始於《超級巨聲》，她自小熱衷參與選秀節目，早在7歲已參加無綫《殘酷一叮》、12歲參加《超級巨聲》時更是全場最年輕參賽者，但未必太多人知道她也曾報讀過家燕媽媽藝術中心。

趙展彤（右二）自小已經係家燕媽媽藝術中心學員。（趙展彤提供）

趙展彤年紀輕輕就參加《超級巨聲》。（電視截圖）

到參與《全民造星IV》時，VAL獲同為「巨聲幫」出身的導師許廷鏗邀請加入其組別，順利晉身20強，在決賽表演原創歌《Come To Me》，網民大讚唱得，點知「星級評判」竟只給她3分，令阿VAL只得第15名，網民鬧爆不公平！VAL在比賽亦跟榛綦與另外幾位《造星IV》遺珠自組女團STRAYZ，能唱歌及填詞，而她自己都出過派台歌《Feel You》及《Come To Me》。

VAL與Ariel、CK、暐翹和榛纂組成了STRAYZ。（IG@5trayz）

VAL出名唱得，現時是STRAYZ成員。（IG@valentina_cct）

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7.譚芷昀——歌唱擔當

譚芷昀（Celine）9歲時參加美國才藝節目《America's Got Talent》，憑住一曲《My Heart Will Go On》成為首位獲得黃金按鈕的港人，於國際間一鳴驚人，有「小巨肺」、「香港之光」等美譽，她隨即被大起底，原來Celine都是「家燕媽媽藝術中心」學生。

當年Celine妹妹玩《玩美一叮》攞到Golden Buzzer，的確威水！(網上圖片)

雖然Celine爸爸譚順生曾有「撬客」等醜聞，家燕媽媽亦少有動肝火斥他「食碗麵反碗底」、居心叵測，不過她知小朋友無辜，亦大讚Celine乖女有潛質，更透露當初自己有份搭路帶Celine入無綫拍嘢，以及參加內地節目《中國新聲代》等。現時15歲的Celine一直冇放棄唱歌夢，不時拍Cover片放在自己的YouTube頻道，去年更獲邀擔任《2022香港小姐》決賽的表演嘉賓，站在高台上演唱《Beautiful》。

Celine早前現身港姐決賽。（電視截圖）

Celine不經不覺已經亭亭玉立。（Instagram：@celinetam）

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8.坂部佩莎——長腿、綜藝擔當

中日混血兒坂部佩莎（莎莎），身高173厘米，擁有超長美腿，她9歲時已加入Honey Bees，參與《全民造星IV》時獲讚有綜藝感，女神級外表與天然呆及傻更更性格形成反差萌，獲封為「女版Edan」，可惜她60強止步。莎莎雖然冇成為ViuTV藝人，但她亦有幫YouTube頻道「嗰個咩Channel」拍片，最近亦成為《Miss Celebrity International 2023》香港區代表！

莎莎首輪跳辣身舞。（節目截圖）

莎莎早前代表香港參加《Miss Celebrity International 2023》！（IG@lezona_b）

莎莎與家燕姐。（ViuTV）

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9.區明妙——演技、性感擔當

區明妙亦曾為Honey Bees成員，拍無綫劇《一屋老友記》出道，17年因在《親親我好媽》表演突出而嶄露頭角，演技得到肯定，更有「港版周子瑜」、「御用學生妹」之稱，其後又因在《她她她的少女時代》飾演少女版田蕊妮，演技大爆發而廣為人知，簽約成邵氏藝人，清純性感都得。她近期亦有榛綦、莎莎跟組成MORII GIRLS，跳唱韓團少女時代、日團XG的歌曲，表現備受矚目。

區明妙演少女版田蕊妮，演技獲讚！（無綫劇照）

區明妙這張泳衣相好轟動，引人遐想。（IG@miumiu_au）

區明妙這個打扮好有女團Feel。（IG@miumiu_au）

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不過，網民就話呢個女團不能缺少的要員，必數家燕姐，推舉她一定要企C位，率領大家跳十字步，更說她是團中的「性感擔當」，一出誰與爭「鋒」！