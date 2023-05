薛家燕先係女團教母　旗下門生全部絕色美女可組最強女團

日前《全民造星IV》出身的何榛綦貼比堅尼相,嬌小玲瓏的身材在網上引起熱議,網民話當初ViuTV唔簽佢走晒寶。19歲的榛綦曾是家燕媽媽旗下Honey Bees成員,當年在節目中有「家燕媽媽最後希望」之稱。網民大讚家燕姐眼光準,因為經她培育過的門生粒粒皆星,長腿、仙氣、日系、唱得、跳得乜都有,連港姐冠軍都出過,其中9位門生組成女團的話,網民都話一定冇得輸,唔止平均年齡得21歲,內外實力都贏盡所有本地女團!



薛家燕04年創立演藝培訓學校家燕媽媽藝術中心,培育過的門生無數,不少人都入過組合Honey Bees,自小已經做童星,長大後更循不同途經加入娛樂圈。家燕姐最出名的愛徒,一定是港產韓團成員CLC的莊錠欣,但係又點止?網民話家燕媽媽名副其實是「女團教母」,又說其藝術中心是「女團青訓工廠」,提議如果將她訓練過的學員組一隊女團,有齊門面擔當、唱歌擔當、跳舞擔當等,必定可以紅到國際,更反問點解兩大電視台之前搞選秀節目都唔搵家燕姐幫手揀蟀,以下就盤點其中9位!

家燕媽媽藝術中心桃李滿門,出過好多童星,而鍾柔美、區明妙等早前都同佢表演。(資料圖片)

1.莊錠欣——演技、跳唱擔當

莊錠欣(Elkie)童年時已是組合Honey Bees成員,亦參加過近30部香港劇集,其中以《On Call 36小時II》最多人識,16年起她成為韓國Cube女團CLC的香港籍成員,亦推出過單曲《I dream》,不過21年雙方解約,Elkie就主力搵人仔。

莊錠欣是最出名的家燕媽媽愛徒,她曾掙扎過應否去韓國發展,獲家燕媽媽全力支持!(網上圖片)

家燕姐曾經講過,自己見到Elkie拍劇話喊就喊,招攬對方加入其藝術中心,更叫她不用擔心學費問題,最緊要不要埋沒天份。當初Elkie獲韓國演藝公司招手時,內心多番掙扎,因為知道家燕姐用了很多心血栽培Honey Bees,但最後家燕姐說:「我叫佢唔好放棄,因為呢個係佢好機會,如果需要幫手就隨時聯絡我哋。」雖然最近Elkie近日在內地選秀節目《青年π計劃》失利,首輪即遭淘汰,但曾經紅到去韓國,成就都高過好多人!

莊錠欣(中)是首名香港的韓國女團代表,曾加入CLC,至21年解約。(IG@chongtingyanelkie)

2.鍾柔美——跳唱擔當

鍾柔美(Yumi)一樣入過Honey Bees,8歲就跟家燕姐走埠去馬來西亞、澳門、廣州等地表演,雖然後來退團,於10歲時再與六位女童組成A Little Bit Shy,並一直以童星身份接拍無綫電視劇集,如《收規華》、《城寨英雄》、《親親我好媽》及《平安谷之詭谷傳說》。

Yumi與伯樂家燕媽媽。(網上圖片)

Yumi入行後,都有再參與家燕媽媽藝術中心的表演。(IG@yumichung1221)

其實她早於6歲起已經是「選秀常客」,參加了過百次大大小小的比賽,亦精通唱歌、鋼琴、結他、色士風、跳舞、演戲等,14歲於歌唱比賽《聲夢傳奇》跳唱郭富城的《狂野之城》,比賽未完已獲200萬點擊率,最終奪得季軍便順利入行做全職藝人。Yumi現為星夢女團After Class成員之一,也曾推出單人派台歌《Breakin' My Heart》,獨當一面的她,都講過有時間唔排除返去家燕媽媽藝術中心做導師。

Yumi做童星時曾拍攝《城寨英雄》。

鍾柔美現已跟姚焯菲、炎明熹、詹天文組成After Class。(資料圖片)

3.雲浩影——仙氣擔當

雲浩影(Cloud)13歲加入Honey Bees,參加多次校際歌唱比賽,並曾於「全港中學I Can Sing」歌唱比賽奪冠。20年她參加ViuTV的《全民造星III》奪得第四名,獲觀眾大讚唱得又有仙氣,她之後簽約寰亞唱片,除了夥拍同門師兄鄭伊健拍攝電影《深宵閃避球》,早前更推出第一張個人專輯《The Cloud》,並橫掃多個樂壇新人獎項,非銀即金,前途無可限量。

Cloud是去年的新人王。(IG@cloudwann)

Cloud(上排右)與Elkie(上排中)曾是Honey Bees隊友。(網上圖片)

4.何榛綦——性感、跳唱擔當

何榛綦年僅2歲就開始學跳舞,11歲起在家燕媽媽藝術中心學表演,經選拔成為Honey Bees成員,亦拍過《親親我好媽》。她跳唱實力俱佳,參加《全民造星IV》時被指有鄭融影子,一開聲唱歌即獲花姐大讚,C AllStar的陳健安(On仔)更稱讚她是「小巨肺」。同屆不止一位家燕兵團參賽,但其他人在較早回合已遭淘汰,令她被稱為「家燕媽媽最後希望」!

榛綦在《造星IV》有「家燕媽媽最後希望」之稱!(ViuTV)

榛綦同Yumi曾一齊拍過《親親我好媽》。(無綫截圖)

雖然決賽只得第14名,但網民都指ViuTV唔簽她走寶,因為她內外兼備,榛綦之後與其餘幾位《造星IV》遺珠自組女團STRAYZ,目前已推出兩首歌曲《Stray》及《Margarita》,而她自己亦做獨立歌手,用盡多年利是錢自資出歌,早前的《Time to Fly》堅持自己風格。身型嬌小的她外形吸睛,IG裡的三點式青春性感泳衣相早在比賽期間成為焦點,日前一張比堅尼相網民更大讚噴血,封她為「新一代最強美胸」!

做獨立歌手的榛綦早前推出第一首單曲《Time to fly》。(IG@natsiennaho)

榛綦的泳衣相好噴血!(IG@natsiennaho)

5.宋宛穎——口才、國際擔當

港姐冠軍宋宛穎出身選美世家,母親文寶雪為1990年度澳門小姐亞軍,堂姨則是1990年度澳門小姐冠軍文雪兒及1994年度澳門小姐亞軍文雪婷。她自6歲開始研習舞蹈,亦因加入家燕媽媽藝術中心而獲得《TVB兒童節天才大匯演》及《歡樂滿東華》的演出機會,又拍過迪士尼廣告。她本身是中葡混血兒,憑美貌和機智談吐贏得《2021年度香港小姐競選》冠軍,主力往主持方向發展。家燕姐知她奪冠後,亦有恭喜她,並且讚她愈大愈靚,大方得體。

宋宛穎自小已在TVB表演。(網上圖片)

選美冠軍宋宛穎出身選美世家。(資料圖片)

6.趙展彤——唱作擔當

不少網民對趙展彤(VAL)的認識,始於《超級巨聲》,她自小熱衷參與選秀節目,早在7歲已參加無綫《殘酷一叮》、12歲參加《超級巨聲》時更是全場最年輕參賽者,但未必太多人知道她也曾報讀過家燕媽媽藝術中心。

趙展彤(右二)自小已經係家燕媽媽藝術中心學員。(趙展彤提供)

趙展彤年紀輕輕就參加《超級巨聲》。(電視截圖)

到參與《全民造星IV》時,VAL獲同為「巨聲幫」出身的導師許廷鏗邀請加入其組別,順利晉身20強,在決賽表演原創歌《Come To Me》,網民大讚唱得,點知「星級評判」竟只給她3分,令阿VAL只得第15名,網民鬧爆不公平!VAL在比賽亦跟榛綦與另外幾位《造星IV》遺珠自組女團STRAYZ,能唱歌及填詞,而她自己都出過派台歌《Feel You》及《Come To Me》。

VAL與Ariel、CK、暐翹和榛纂組成了STRAYZ。(IG@5trayz)

VAL出名唱得,現時是STRAYZ成員。(IG@valentina_cct)

7.譚芷昀——歌唱擔當

譚芷昀(Celine)9歲時參加美國才藝節目《America's Got Talent》,憑住一曲《My Heart Will Go On》成為首位獲得黃金按鈕的港人,於國際間一鳴驚人,有「小巨肺」、「香港之光」等美譽,她隨即被大起底,原來Celine都是「家燕媽媽藝術中心」學生。

當年Celine妹妹玩《玩美一叮》攞到Golden Buzzer,的確威水!(網上圖片)

雖然Celine爸爸譚順生曾有「撬客」等醜聞,家燕媽媽亦少有動肝火斥他「食碗麵反碗底」、居心叵測,不過她知小朋友無辜,亦大讚Celine乖女有潛質,更透露當初自己有份搭路帶Celine入無綫拍嘢,以及參加內地節目《中國新聲代》等。現時15歲的Celine一直冇放棄唱歌夢,不時拍Cover片放在自己的YouTube頻道,去年更獲邀擔任《2022香港小姐》決賽的表演嘉賓,站在高台上演唱《Beautiful》。

Celine早前現身港姐決賽。(電視截圖)

Celine不經不覺已經亭亭玉立。(Instagram:@celinetam)

8.坂部佩莎——長腿、綜藝擔當

中日混血兒坂部佩莎(莎莎),身高173厘米,擁有超長美腿,她9歲時已加入Honey Bees,參與《全民造星IV》時獲讚有綜藝感,女神級外表與天然呆及傻更更性格形成反差萌,獲封為「女版Edan」,可惜她60強止步。莎莎雖然冇成為ViuTV藝人,但她亦有幫YouTube頻道「嗰個咩Channel」拍片,最近亦成為《Miss Celebrity International 2023》香港區代表!

莎莎首輪跳辣身舞。(節目截圖)

莎莎早前代表香港參加《Miss Celebrity International 2023》!(IG@lezona_b)

莎莎與家燕姐。(ViuTV)

9.區明妙——演技、性感擔當

區明妙亦曾為Honey Bees成員,拍無綫劇《一屋老友記》出道,17年因在《親親我好媽》表演突出而嶄露頭角,演技得到肯定,更有「港版周子瑜」、「御用學生妹」之稱,其後又因在《她她她的少女時代》飾演少女版田蕊妮,演技大爆發而廣為人知,簽約成邵氏藝人,清純性感都得。她近期亦有榛綦、莎莎跟組成MORII GIRLS,跳唱韓團少女時代、日團XG的歌曲,表現備受矚目。

區明妙演少女版田蕊妮,演技獲讚!(無綫劇照)

區明妙這張泳衣相好轟動,引人遐想。(IG@miumiu_au)

區明妙這個打扮好有女團Feel。(IG@miumiu_au)

不過,網民就話呢個女團不能缺少的要員,必數家燕姐,推舉她一定要企C位,率領大家跳十字步,更說她是團中的「性感擔當」,一出誰與爭「鋒」!