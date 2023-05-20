COLLAR 近日有SoChing退團、聲勢回落，究竟現時男網民最關心那隊女團？連登討論區近日就有人發文，指出「發現喺家燕兵團砌隊女團，可以屌打現時市面上所有女團」，更詳細指定了7位能勝任不同個性、定位擔當的人選，現在一齊睇睇這7位女生的IG，看看人氣是否真的勁過COLLAR，更有網友回應：呢個組合癲到……



「家燕兵團」是甚麼？原來家燕姐才是造星高手！

其實不是真正的組織或女團，意指薛家燕自2004年創辦材藝學校「家燕媽媽藝術中心」後，為TVB捧紅了不少童兒、女星，更曾在2011年比ViuTV花姐更早搞了隊「Honey Bees」，不少成員後來單飛後都有一定成績，連登仔笑言「Captain Nancy」根本有一手好牌勁過復仇者，夠力挑戰花姐組女團（暫稱「家燕兵團」😆😆）：

Honey Bees 未解散但成員一路會轉，簡單講就是「家燕媽媽藝術中心」學生組成的演出小隊。（家燕媽媽藝術中心 官網圖片）

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隊長 + 國語擔當｜Elkie 莊錠欣

IG 44.8萬追蹤者 （＠chongtingyanelkie）

24歲的Elkie，曾加入韓國Cube娛樂的女團LCL，率先赴韓國發展衝出國際。連登仔認為她國語了得、經驗也最豐富，可以當隊長 + 國語擔當。

＠chongtingyanelkie 圖片

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舞蹈擔當｜Yumi 鍾柔美

IG 10萬追蹤者（＠yumichung1221）

年僅16歲的Yumi（鍾柔美，於歌唱比賽《聲夢傳奇》奪季軍後人氣急升，本身是女子組合After Class成員之一，也曾推出單人派台歌《Breakin' My Heart》。

@yumichung1221 圖片

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門面擔當｜Cloud 雲浩影

IG12萬追蹤者（＠cloudwann）

Cloud也是Honey Bees出身的歌手，2020年於《造星III》走紅，曾參演鄭伊健電影《深宵閃避球》，23年獲903生力軍女歌手金獎。連登仔話計牌面，Cloud將會成為「家燕兵團」門面擔當。

＠cloudwann 圖片

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以上圖片來自：專訪｜雲浩影Cloud《造星III》對獎項零野心 最重要樂壇有人留意

鬼妹仔擔當｜Sabrina 宋宛穎

3.5萬追蹤者 （＠sabrinaxmendes）

中葡混血兒，《2021年度香港小姐競選》冠軍，原來她也是系出「家燕兵團」，13歲時曾加入Honey Bees。每個女團總有一個「鬼妹仔性格」的開心果，網民認為是她莫屬。

＠sabrinaxmendes 圖片

+ 14

綜藝擔當｜MiuMiu 區明妙

12.5萬追蹤者 （＠miumiu__au）

同樣系出Honey Bees，比起歌舞更擅演技，17年已入TVB於《親親我好媽》演學生，因高顏值、好身材令人印像難忘，另參與《她她她的少女時代》《法證先鋒IV》《黯夜守護者》等劇集，被封為「家燕兵團」綜藝擔當。

＠miumiu__au 圖片

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歌唱擔當+忙內 Celine 譚芷昀

19.6萬追蹤者（＠celinetam）

今年只有15歲，參加《中國新聲代》第二季被封小巨肺，更曾去美國參加《America's Got Talent》。Celine曾於「家燕媽媽藝術中心」報讀戲劇班，她爸爸譚順生更是「家燕媽媽藝術中心」歌唱老師，不過已跟家燕姐反目，未知能夠入團做「忙內組」成員（K-Pop用語／最年輕成員）

＠celinetam 圖片

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乳房擔當｜Natalie 何榛綦

IG 5.2萬追蹤者 （＠natsiennaho）

今年19歲，同樣是Honey Bees 成員，參與《造星IV》獲第14位，現與何榛綦、曾家瑩及林暐翹組成女團STRAYZ。連登仔選她為乳房擔當，但異議者不少（下文解釋）。

＠natsiennaho 圖片

+ 1

連登指定性感擔當人選：Captain Nancy

網民認為如果家燕兵團真正成軍，那家燕姐不單可像花姐一樣當經理人，她自己甚至可以入團上台演出，她才是最好身材的「乳房擔當」（笑死）。

連登討論區截圖

總結：鬥IG追蹤數未贏COLLAR

「家燕兵團」七位女生總IG追蹤數約為109萬，就算剔走了So Ching的24.7萬追蹤者，餘下來7位COLLAR成員的IG追蹤數仍高達約138萬，暫時睇數字，COLLAR仍然勝一籌。而且「家燕兵團」七位被點名入團成員，各自已簽了不同的新經理人，相信頂多只能在TVB某些特備節目搞一日限定女團。

原文：連登討論區