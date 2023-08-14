容祖兒演唱會｜台上驚爆「打開胸圍」　自爆被催：再唔搞就冇得生

容祖兒34場的《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會不經不覺已經唱了19場，祖兒病癒後愈唱愈勇，每晚都令觀眾回味無窮。上星期不少圈中好友也有前來捧場，如：Tyson Yoshi，魏浚笙（Jeffrey）、林家謙、甘比、李嘉欣、鄭希怡（Yumiko）及女兒梁浸浸、黃依汶及兒子陳真等等。



每晚點唱及安歌部份，祖兒都跟歌迷大合唱，氣氛熱烈。昨晚大合照時，她扮「Zombie」（喪屍）跟觀眾大合照，非常搞笑，當陳真一聽到她扮Zombie就非常興奮，於台前狂扮不同動作，引得觀眾及祖兒都哈哈大笑。

容祖兒在台上扮喪屍。

黃依汶、陳真、梁浸浸和鄭希怡等一齊扮Zombie。

為了不讓已購票觀眾失望，祖兒把本來安排好的休息期也放棄用作補場，所以每日除了用盡能量上台唱歌之外，她便馬上回家休息，而後台亦不再可以跟來訪的朋友打招呼，免得人來人往一不小心再受感染，「好多謝來睇騷所有朋友，不過公司驚我再病，所以就嚴禁我喺後台太開心，冇得同嚟睇騷嘅朋友影合照留念囉。好在朋友都明白同體諒，完騷入唔到嚟影相，但都有Send短訊畀我打氣，好溫暖同感動。」

祖兒大病後，不方便開放後台讓朋友入來合照，一切以身體為重。

最近好多歌迷都指祖兒太瘦，叫她多吃點東西，「依家51公斤，竟然係5年前做《Pretty Crazy演唱會》個磅數呀，好Crazy……已經都冇諗肥唔肥㗎啦，早午晚三餐，下午茶，完騷之後返屋企同媽咪宵夜，我食得落我都照食晒，因為我知道大家都唔會care我肥瘦，依家最緊要係有體力，身體健康，所以大家唔使擔心。」

祖兒病好後清減不少，回復5年前磅數。

她又在台上搞笑問大家：「做左廿四年歌手，係咪冇歲月痕跡？睇下條馬甲線，係咪好Fit呀？喺社會做咁多年嘢，我仍然相信世界係充滿色彩，相信世界係善良、好有希望同美好。之前有段日子，冇辦法要離開香港工作，錄左首新歌都冇辦法返來宣傳，同大家講下我對呢首歌感受。嗰陣自己喺跑步機上聽自己首歌，流咗兩滴眼淚，首歌畀左好多力量我，叫我唔可以放棄。我真係冇諗過首歌竟然唔返嚟宣傳都可以得到大家厚愛，五台兩星期連續雙冠軍，連Viu TV我都冇去過，都係兩星期雙冠軍，應該係我人生史上第一次咁好成績。好溫暖，好多謝支持呢首歌嘅所有朋友，多謝大家咁愛呢首歌，所以我同自己講，我可以返香港我就一定會喺舞台上同大家分享呢首歌——《東京人壽》。呢首歌教識我活在當下，珍惜現有，珍惜身邊一切。」

祖兒很感謝即使冇返港宣傳《東京人壽》，但歌曲仍取得好成績。

此外，昨晚在Talk位時祖兒分享了《狂野時速》之極速趕客新故事，因為觀眾反應熱烈，不停搭嘴，搞到氣氛非常歡樂，笑料無窮。祖兒笑講到多朋友都戥佢著急，「佢哋成日話，我再唔搞就冇得生㗎喇！」觀眾大叫：「點搞先？搞咩先？我喺度呀，結婚啦……」引爆全場笑彈，祖兒聞言忍笑答：「唔係呀，即係『搞掂』佢呀，哈哈哈！呢度好色情呀，我企返後啲先，哈哈……」

祖兒在台上說：「我再唔搞就冇得生㗎喇！」

她又自爆擇偶條件：「其實我要求好簡單，只係希望五官端正，身家清白，有頭髮，點解咁難搵？所以我覺得一定係我心態問題，於是我同自己講，唔好諗咁多啦，打開個胸圍……打開個胸懷先係，哈哈哈！」她錯將「打開胸懷」講為「打開胸圍」又引發全場大笑。祖兒謂其實她天生13點，袋了不少私人小故事，個騷已經做了一半，所以會隨心情即興再爆小故事給大家聽，之後每晚是否有新驚喜就等大家進場體會。

祖兒自爆擇偶條件。

而下星期五（18日），祖兒會同步為她的善慈基金籌款，8月18日至20日於香港演藝學院設《容祖兒慈善義賣會》，連同身邊好朋友一齊進行斷捨離，把用過一次半次，甚至沒用過、冇穿過的新衫、褲、鞋、手袋、飾物等等，拿出來義賣籌款。祖兒表示，今日開始已經叫齊公司兄弟姐妹及身邊朋友，一齊參與今次斷捨離，她說：「反正佢哋同我差唔多，用唔著都係放喺倉，不如公諸同好做善事。遲下收集晒朋友清單，我再同大家公佈下有咩單位、有咩朋友一齊參與今次義賣，等歌迷朋友可以預留時間嚟演藝學院搶啦！」

《ANOTHER SIDE...... 容祖兒慈善義賣會》即將舉行。

《ANOTHER SIDE...... 容祖兒慈善義賣會🌷》



日期：

8月18日（星期五）下午1時至晚上9時

8月19日（星期六）下午1時至晚上8時

8月20日（星期日）下午1時至晚上8時



地點：香港演藝學院 賽馬會演藝劇院



* JOEY & FRIENDS 將捐出物品作慈善義賣

* 所有收益將作容祖兒基金會日後慈善用途



備註：

- 接受現金、信用卡（Visa、Master Card、銀聯）支付；

- 請自備環保購物袋；

- 如現場人數太多，將實施人流管制措施。

