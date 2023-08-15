馬浚偉演唱會｜全新場館配藝術演出　為拉近與觀眾距離寧減半座位

由出色堂出品、OnStage Music製作的音樂x視覺藝術作品「馬浚偉《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023 」，將於11月10-12、17-19日於新蒲崗「胡李名靜體育館」演出6場。門票明天（16日）起正式優先預售，票價劃一每張港幣$880。



「馬浚偉《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會2023 」是一個創新形式的演唱會，馬浚偉（馬仔）特別選了全新場館「胡李名靜體育館」作為演出場地。場地本身可容納一千多個座位，但馬仔為求每一位觀眾都可以好清楚欣賞到每一項演出，故只開放不多於五百位，更將全部觀眾座位重新擺放，務求每一位入場觀眾都能舒服又清楚地享受全程演出，而台上的表演者亦可清楚見到台下觀眾。

馬仔在全新場館開騷，主動提出重新擺放座位，希望可以近距離接觸每位觀眾。

除此之外，就連舉行日期，馬仔亦貼心為觀眾著想，選擇了連續兩週的星期五、六、日。每逢星期日，演出時間為下午三時，好讓大家欣賞完演出後，還可以有充足時間食晚飯，不會影嚮翌日上班或返學。

馬仔的演唱會有日場和夜場。

而今次演唱會海報，馬仔也是親自構思，為配合今次主題，海報構思藝術感比較重，但又不失音樂元素，完全表達了音樂與藝術的結合。而拍攝海報當日，馬仔更創下自己拍攝海報紀錄，只花了半小時便火速完成，馬仔開心笑言：「從未試過效率這麼快，仲要每一張相都很滿意，要從中挑選一張為海報主題相，都好頭痛的。」馬仔並謂：「這次我們真的花了很多心思在製作上，希望大家欣賞團隊每一位的努力。」

馬浚偉今次演唱會的海報由他親自構思，更破天荒用半小時拍完，好有效率。

《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic 演唱會 2023



演出日期及場次（共6場）：

11月10日（五）8PM

11月11日（六） 8PM

11月12日（日）3PM

11月17日（五）8PM

11月18日（六）8PM

11月19日（日） 3PM



演出地點︰新蒲崗「胡李名靜體育館」（新蒲崗七寶街2號東蒲）

票價：$880（另加每張門票 $20 手續費）

預售熱線：WHATSAPP 67097037 (劉小姐)；

WECHAT： TS_concert 。

