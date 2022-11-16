馬浚偉涉獵廣泛成全能型藝人　自嘲「天生契哥命」多年感情交白卷

馬浚偉最近於個人社交平台親報好消息，他正式成為公職人員。其實馬浚偉涉獵範圍甚廣，他的身分不單是一個藝人，除了歌影視三棲外，馬浚偉近年又涉獵編導監製等工作。去年又被大台邀請擔任TVB藝員訓練班「校長」一職，現在港台擔任創作總監一職，可謂是全能型。



馬浚偉涉獵範圍甚廣 全能型藝人

馬浚偉正式成為公職人員。（FACEBOOK@馬浚偉 Steven Ma）

馬浚偉一入行即橫掃多個新人獎

馬浚偉於1993參加「第3屆先鋒歌唱比賽」奪冠後入行，當時唱片公司為製造話題以「他不是黎明，他不是張學友，他是馬浚偉」作為宣傳口號，隨後他更在樂壇頒獎禮橫掃多個新人獎項，包括「最受歡迎新人獎（男歌星）銅獎」、商業電台「叱咤樂壇新力軍男歌手銀獎」和新城電台十大金心情歌頒獎禮的「本地金心新人獎」。

馬浚偉現是在港台擔任創作總監一職（FACEBOOK@馬浚偉 Steven Ma）

不久後，馬浚偉再轉戰電視界發展，演出不少經典的電視劇《洛神》、《帝女花》、《鐵血保鏢》等等。馬浚偉憑細膩演技登上一線小生位置，多年後他跟大台合約完結後，開始嘗試挑戰舞台劇，在2016年首次自編自導和主演的舞台劇《偶然・徐志摩》，六場演出都全場滿座，獲得大眾的讚賞。

馬浚偉多年來影視歌都發展不錯（《宮心計2深宮計》劇照）

除了舞台劇外，2019年馬浚偉更挑戰自編自導自演首個電影作品《生前約死後》，並在全球發行。多年來馬浚偉影視歌都發展不錯，他曾自爆自己成立非牟利機構，希望為社會做多些有益的事。2020年他畢業於北京大學光華管理學院行政人員工商管理碩士課程。

馬浚偉曾一事引致情緒病

平日在鏡頭前，馬浚偉看似樂觀開朗，且演藝之路亦發展不俗。但是，他曾一度因母親病逝而久久未能平伏，當年其母親急性肺炎去世，他卻未能送終，傷心過度引致情緒病。馬浚偉在節目《星級會客室》憶述母親離逝後借酒消愁，最終患上抑鬱症的經過。這個情況足足維持了一年終前往求醫，最後靠運動「自救」，但至今仍要帶藥傍身。

馬浚偉曾一度因母親病逝而久久未能平伏（FACEBOOK@馬浚偉 Steven Ma）

「心猶如被掏空一樣」，好像穿了一個洞，好像只剩下一個驅殼。 馬浚偉

馬浚偉圈中契妹多 自嘲「天生契哥命」

馬浚偉入行多年，認識了不少好朋友，他更是圈中有名的「契哥」，他本人亦笑言自己是「天生契哥命」，或許馬浚偉總是讓人有種「大哥哥」的感覺。過往曾提到關係最密切的3位契妹，他直言是鍾嘉欣、陳法拉和楊茜堯，由於跟這3位合作多次，不過3名契妹當中，他表示最不放心是鍾嘉欣，因鍾嘉欣性格較易被人「蝦」，就算遇到委屈都不敢為自己爭取。

馬浚偉跟陳法拉合照（FACEBOOK@馬浚偉 Steven Ma）

馬浚偉直言最不放心是鍾嘉欣（ig@chungkayanlinda）

馬浚偉跟楊茜堯曾合演劇集守業者（《守業者》劇照）

不要為了取悅父母而去結婚。 馬浚偉

馬浚偉曾罕有大談擇偶條件

明明人緣極好的馬浚偉，感情方面看似多年都是空白，馬浚偉入行至今甚少提及感情狀況，入行多年外界曾傳他跟紅酒商女友許慧玲（Vivian）拍拖7年分分合合，但當事人一直未有回應及承認戀情。但是，馬浚偉於節目《星級會客室》罕有地公開特別擇偶條件，他坦言是以母親為標準，非戀母情結，對於自己所追求的，他本人十分清楚，希望對方是能夠接受自己到處去，但他對此持「隨緣」的態度，希望盡快聽到他的好消息！