嚴選7月十大歌詞｜陳卓賢Gin Lee齊靠八字真言　鼓勵走出低潮

7月份的嚴選歌詞來得比較遲，但還是首首精彩，其中多首都是與自我安慰、治癒有關，希望正經歷低潮的大家聽完會繼續抖擻精神、重新上路。如：陳卓賢《擁抱後的歌》就教我們面對低潮後要記住什麼、鄭秀文《吃掉悲傷》提醒我們把悲傷吃下和消化會變得更堅壯、Gin Lee《企好》鼓勵大家失戀也不忘挺直腰骨企好、麗英的《(Not) The First Take》則勸勉我們無需強迫自己「一Take過」，即使NG也終有一天會成功。此外，KOLOR的《52赫茲》則碰巧與早前熱話——鯨魚有關，講的就是一條世界上最孤獨的鯨魚。



1.《52赫茲》KOLOR

作曲：Robin Law

填詞：林夕

編曲：KOLOR、J1M3

監製：Alvin Leong、KOLOR

若為上岸要犧牲更多

快聽清楚 你願意苦海找慈航 當初 也像我

但五十幾赫茲如何 可聽得到共鳴 如鯨歌



早前西貢發生了鯨魚慘死的悲劇，而同月恰巧KOLOR也推出了一首跟鯨魚有關的歌。《52赫茲》來自「52赫茲鯨魚」，他是一條在太平洋出沒、叫聲音頻為52赫茲的鯨魚。鯨魚間本來用音頻溝通，這種叫聲又稱之為「鯨歌」。但有一隻鯨魚的叫聲頻率比其他鯨魚高很多，科學家認為牠的叫聲無法被其他鯨魚聽見，故稱牠為「世界上最孤獨的鯨魚」。

這首歌就表達了一種孤獨的心境，藍鯨和藍鯨自己，可以聽得到對方的鯨歌；然而主角與自己所愛的人卻不同頻，因信念分歧而未能共振。

2.《企好》Gin Lee李幸倪

作曲：徐浩

填詞：黃偉文

編曲：徐浩、黃兆銘

監製：徐浩

臨完場捱一刀 如何才能不倒

背熟這 八字訣 記住挺直腰骨企好



失戀的出口，原來就是簡單二字——企好。雖然剛剛失戀確實會很痛，但請謹記「現在你會很痛 然而捱若干天 鬱結就通」黃偉文還送上八字訣給大家：「記住挺直腰骨企好」，世界上沒有誰不可失去誰，不要求別人去同情自己，學識自救之後，會發現就算拋開了昔日扶住的柺杖，靠自己一樣可以重新挺直腰板站起來，不要再卑躬屈膝了。

3.《怪我只敢做好人》林家謙

作曲：林家謙

填詞：林夕

編曲：林家謙

監製：林家謙

人 人越想美善想到太多所以

想不聞 不問

面對靈魂 一拷問

令我只 敢做 好人



早前推出完《萬一你是個好人》，今次《怪我只敢做好人》又來到另一個意識流，林夕出手帶領我們深思到底在做好人與壞人之間如何抉擇。歌詞用一句句的問句，來展現對靈魂的拷問，而最終，由於逃不過良心責備，不想因背叛自己良心而失眠、也不想傷害別人，所以儘管做個壞人可能來得比較輕鬆，主角還是只敢做個好人。

4.《(Not) The First Take》麗英

作曲：黃丹儀

填詞：黃偉文

編曲：Matt Chow

監製：T-Ma

有陣時 必須很多 take

跟工作 或愛戀 是類似的

如果你共我 曾 場場投入過

幸福雖晚了 你都不會 後悔的



近年日本的《THE FIRST TAKE》大熱，但人生在世又豈能事事「1 Take過」？黃偉文活用「Take」、「Tick（剔）」兩個同音字，安慰生活中每個NG的人。當然我們每個人都想「一 Take過」就「得到一剔」，但即使未必順利，肯繼續嘗試、重來的話，終有天會成功。而過程中自己的投入，將來回望我們也必定不會後悔，「一次 不夠 Take夠六百Take」！

5.《吃掉悲傷》鄭秀文

作曲：Edmond Tsang

填詞：王樂儀

編曲：謝國維、Allan Lau

監製：蔡德才@人山人海、謝國維

誰料到哀哭之後煉成堅決

悲傷也吃掉才發覺

可滋養氣力來給我愈捱愈遠



一生中總會遇到各種低潮，以及讓我們沮喪的挫折，鄭秀文（Sammi）卻教我們要「吃掉悲傷」，「吞過一千種悲傷和一千種破損」的她，認為只有把悲傷吃下、消化，才能慢慢超脫絕望，逐漸復原，將悲傷細嚼過下，它就會成為身體裡的養分，讓我們有氣力愈捱愈遠，繼續前行。

6.《微時》許廷鏗

作曲：鄧小巧 / 譚逸洋

填詞：鄧小巧

編曲：Goro Wong

監製：于逸堯

入社會常常迷失困倦 多得你在身邊

你我識在微時 並肩作戰與修煉



鄧小巧、許廷鏗（Alfred）自《超級巨聲》開始相識14年，近日小巧就為許廷鏗寫詞紀錄這段識於微時的友誼，很多人說娛樂圈複雜、人心難測、「善意都被社會賤賣」，但小巧卻有幸在這行遇到一個陪著自己哭過笑過心酸過，可以共患難的摯友，只要跟對方在夜半講幾句，那種窩心安慰好比藥水一樣神奇。她感激Alfred一直與自己並肩作戰，並祝福彼此：「不管幾多歲 請好好相信 用赤子的心老去。」

7.《青年危機》陳蕾

作曲：陳蕾

填詞：陳蕾

編曲：賴映彤

監製：賴映彤

別被這較技心逼死 當 快要死 也撐起

如能耐心把這困局當做契機 危機可變轉機



也許只得改變 放低偏執從零開展 奇蹟先可上演

美醜都走一遍 更加感激這趟試煉 人生此刻再上鍊



每個年代的人，成長時期仲難免被標籤，MV中提到一個又一個青年危機，歌詞講到我們過了青蔥歲月，卻不知道將來有什麼出路，眼看同儕間個個有後路、有方向，自問卻找不到出口。不過陳蕾就叫大家「別被這較技心逼死」、「如能耐心把這困局當做契機 危機可變轉機 」在危機中學識自救的話，日後的我們一定會更懂得感激這次試煉。

8.《這個姿態》姚焯菲

作曲：JNYBeatz / Karris Sauch

填詞：Delta T

編曲：JNYBeatz

監製：JNYBeatz

無視習慣的某套舊公式

收起壓抑 尋找新刺激

娛樂性似玻璃碎滿地釀虛驚

即將覺醒 無需要適應 I'm the one



年僅16歲的姚焯菲（Chantel）新歌大轉曲風，《這個姿態》猶如她的青春宣言一樣，Chantel決定要走出乖堡壘、覺醒成新角色，希望大家也忘掉舊有印象，陪她探索未知的自己。

9.《E先生 愛人執照》呂爵安

作曲：徐浩、Edan 呂爵安

填詞：黃偉文

編曲：黃兆銘

監製：Edward Chan、黃兆銘

失戀學會的事情

他朝會是我的相戀秘笈嗎



繼《E先生連環不幸事件》後，來到姊妹作《E先生愛人執照》，世間上很多種專業資格都要考牌，那麼愛人又需要考牌嗎？在情路跌倒過之後，E先生開始質疑自己「還要哭幾次 先有 資格 入圍嗎？還要考幾次 先有 執照 動情嗎？」到底還要失幾多次戀才算學有所成，終於開竅？黃偉文給予的答案就是：「忍多會好嗎？狠狠學會它。」

10.《擁抱後的歌》陳卓賢

作曲：陳卓賢

填詞：周耀輝

編曲：黃兆銘

監製：陳卓賢

記住堅強 記住溫柔



《擁抱後的歌》講的，是假如有緣見回從前的自己，你會想跟他說什麼呢？陳卓賢（Ian）和周耀輝覺得，什麼都不用多說，把以往經歷的一切好好記住，好好給自己一個擁抱就夠了。歌詞中的八字真言「記住堅強，記住溫柔」，每個人都要好好提醒自己，堅強的捱過高低跌宕後，也別忘了心深處的溫柔。