嚴選5月十大歌詞｜MIRROR成員一個月4首佳作　方皓玟暖心亂世兒歌

5月份的新歌比較少,但MIRROR成員仍一個月出了4首新歌,而且幾首主題都不同,首度單飛的邱士縉,將樂壇處男作送給亡母,MV和歌詞令人動容;姜濤就以《Dummy》自白,總結自己在《叱咤》事件後的反思等等,而呂爵安、柳應廷都各自與黃偉文合作。不過,數到最能唱入心裡去的,方皓玟的《It's not your fault》絕對是暖心之作,填詞的黃偉文形容這是一首亂世兒歌,希望送給每個受傷的靈魂以及我們的內在小孩。



1.《It’s not your fault》方皓玟

作曲:方皓玟

填詞:黃偉文

編曲:王雙駿

監製:王雙駿

別說你的出生 引致腐敗

是世間本身 已這樣壞

害你一來到 要先 清理 孽債



方皓玟(小明)與黃偉文(Wyman)合作,Wyman說《It's not your fault》是一首亂世兒歌,送給每一個心裡受過傷的內在小孩。成長遇到挫折、心碎時,我們可能會以為是自己把事情搞砸,但小明就安慰大家說:「不是你的錯。」而是世界本來就已經很壞,不過她仍希望大家相信,在漆黑之中,我們仍然可以選擇做一束光,把腐敗的世界撥亂反正。

2.《JM單身9》柳應廷

作曲:陳蕾

作詞:黃偉文

編曲:ONE Orchestra

監製:王雙駿

假如已經三張 找不到伴侶

就要 被當作次貨 點個火



拍拖明明要「寧缺勿濫」,卻有很多人「寧濫莫缺」,尤其是身邊人見你30歲都仍然單身,就會有很多說話講。有人會說你「賣剩蔗」、「攝灶罅」、「單身狗」,更會懶好心地幫你「強制脫單」,要替你找對象,不過柳應廷就說:「誰又明白單身因我揀?還胡亂評論單身狗最慘。」

3.《Dummy》姜濤

作曲:KW朱敏希

作詞:梁栢堅

編曲:Y.Siu@emp

監製:Edward Chan

我會再校對軌跡 存在意義

布偶會記得初衷 無忘訓示

跌過會再試 賣力還未算遲



經歷年初《叱咤》頒獎禮風波後,姜濤神隱自摺,後來想借歌詞自嘲,《Dummy》靈感來自姜濤早前睇占基利的《The Truman Show》,他亦明白,自己背負起「MIRROR」這個名字,表現有時卻令人失望,但承諾會記住自己的初衷、記住好的壞的評論,跌倒完繼續嘗試。

4.《單曲循環症》洪助昇

作曲:Ariel Lai

作詞:亞木

編曲:Ariel Lai

監製:徐浩

重新開始都跟妳沒未來

伴妳循環著惡果不如分開

無論是妳喜歡忠於本性或喜歡我 慷慨

難磨合註定各自各悲哀

難同在證實我亦沒法感到被愛



有時太愛一首歌,就會日夜不斷單曲循環,也許就是歌詞跟我們的遭遇有共同之處,有人用他的聲線,唱到我們心裡去。迷戀一個人亦好像「單曲循環症」一樣,但原來這亦有如走進無限輪迴的死故同,困在裡面找不到出路,只有各自各悲哀。既然惡果反覆循環,或許我們可以試著聽下一首歌?

5.《來不及》邱士縉

作曲:吳林峰

作詞:小克

編曲:王雙駿

監製:王雙駿

我只想送她 於這個舞台 獻唱一句 媽媽

愛沒盡頭不必害怕 我會自強不需記掛



邱士縉(Stanley)首支個人單曲《來不及》,是為了悼念年初因病去世的母親,母親離世後,他總覺得有很多事情來不及做、來不及說,不斷回想以往的片段,盼望有機會倒帶,遺憾現時卻是他來不及在演唱會上為亡母好好獻唱一首歌。既然死者已矣,Stanley可以做的,就是透過歌聲叫她不用擔心,答應她會好好自強。

6.《君莫問》Luna Is A Bep

作曲:Luna Is A Bep

作詞:Luna Is A Bep

編曲:威倫@Luna and The Bosin / Elliott Tam@Luna and The Bosin

監製:威倫@Luna and The Bosin / Elliott Tam@Luna and The Bosin

慢慢我少咗再去問點解

反正生命一直都係唔按常理出牌



Luna這首歌就如她的隨想曲,「我知道係執迷 永遠去問無答案嘅問題 我嘅心魔就係十萬個為甚麼~」以往的她總是不停問「點解?」但慢慢她發現其實很多問題根本沒有答案,「we are just that tiny bit in the universe」,是Luna看到人類的渺小,在整個宇宙裡,我們仿如微塵,很多我們執著的事情,霎眼都變得不重要了,於是,她叫自己「君莫問」,「慢慢我少咗再去問點解 反正生命一直都係唔按常理出牌~」原來好好生活,就是最好的答案。

7.《ChatMrE》呂爵安

作曲:Hans陳思翰

作詞:黃偉文

編曲:Hans陳思翰

監製:Edward Chan

人心可以很恐怖

但 晶片 可會更好



科技的確為我們帶來很多方便,如AI的崛起,也取代了許多工種,以往需要花很多時間的工作,找AI代勞可能幾秒內就起到貨。《ChatMrE》改自「ChatGPT」,黃偉文不禁問:「人類若棄用 人腦後 問誰又夠膽講 好過槍手?」到底科技真的可以取代人類嗎?沒錯,人心的確恐怖,但晶片又是否一定更好呢?答案值得深思。

8.《獅吼功》泰妹

作曲:Samuel Ku (PAPERMAKER)

作詞:鍾說

編曲:SILVERSTRIKE

監製:SILVERSTRIKE

我已不自覺 放棄交際學

誠實太寂寞 該修飾我卻粗口很多



《獅吼功》絕對是泰妹(楊雅文)的自白,也是她活了21年的世界觀。泰妹去年參加「試當真」校花出道,一年間急速成長,外界可能會要求她成為一個似樣的大人,但泰妹堅持做自己,問道:「為何還聽你命令?人人都講經!」以最真實直接的自己示人,或許會吃虧,但她仍決定繼續做最反叛的自己,「直接的做人更刺激」「別人習慣被餵食 頑強像我就免疫」

9.《Want》周殷廷

作曲:周殷廷

填詞:許弘毅

編曲:馮翰銘

監製:馮翰銘

誰情陷天使 情場無君子

純如白癡 一聲不響等接你聖旨



常說:「男人不壞,女人不愛」,那麼純情而專一的君子、天使,是否就不值得被愛?周殷廷(Yan Ting)近日在YouTube曝光甚多,也帶動了他的音樂作品,《Want》由他親自作曲及主唱,絕對是一首「兵歌」,唱出了純情兵仔的心酸。主角就是不懂得自我吹噓、不懂搞花臣,所以慘敗於其他對手,「敗就敗在壞人難做 如何可以?」去到歌曲尾段,他很想知道,若果當初試著耍懷,又或者主動一點,會否已能成功博得女神歡心?偏偏現實就是,他連一句喜歡都不敢說出口。

10.《談情的價值》陳慧琳

作曲:雷頌德

作詞:許弘毅

編曲:雷頌德

監製:雷頌德、楊振邦

談情的價值 無情有經歷

臨場考鎮定 離場見本性

談情的價值 遺忘過孤寂

誰曾貶過值 單身 再估量市值



情和愛,是人類幾百萬年都搞不懂的一回事,更讓許多人執迷不已。《談情的價值》頭幾段密集式的歌詞,「不愛不恨 不會心息 敢愛敢恨 先有出息~人心人心 無聲無色 為愛情故 學識估值~情深情深 累積常識 為愛情故 學會保值~」聽起來有佛經的感覺。單身不一定壞、「雙身」也不一定好,陳慧琳見盡大家在情海裡載浮載沉卻不欲離去,就化身拯救蒼生的使者。一段又一段情愛,對我們到底又有何等價值?我們又該再愛下去嗎?陳慧琳以8字總結:「敢愛敢恨,先有出息。」