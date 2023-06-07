嚴選5月十大歌詞｜MIRROR成員一個月4首佳作　方皓玟暖心亂世兒歌

5月份的新歌比較少，但MIRROR成員仍一個月出了4首新歌，而且幾首主題都不同，首度單飛的邱士縉，將樂壇處男作送給亡母，MV和歌詞令人動容；姜濤就以《Dummy》自白，總結自己在《叱咤》事件後的反思等等，而呂爵安、柳應廷都各自與黃偉文合作。不過，數到最能唱入心裡去的，方皓玟的《It's not your fault》絕對是暖心之作，填詞的黃偉文形容這是一首亂世兒歌，希望送給每個受傷的靈魂以及我們的內在小孩。



1.《It’s not your fault》方皓玟

作曲：方皓玟

填詞：黃偉文

編曲：王雙駿

監製：王雙駿

別說你的出生 引致腐敗

是世間本身 已這樣壞

害你一來到 要先 清理 孽債



方皓玟（小明）與黃偉文（Wyman）合作，Wyman說《It's not your fault》是一首亂世兒歌，送給每一個心裡受過傷的內在小孩。成長遇到挫折、心碎時，我們可能會以為是自己把事情搞砸，但小明就安慰大家說：「不是你的錯。」而是世界本來就已經很壞，不過她仍希望大家相信，在漆黑之中，我們仍然可以選擇做一束光，把腐敗的世界撥亂反正。

2.《JM單身9》柳應廷

作曲：陳蕾

作詞：黃偉文

編曲：ONE Orchestra

監製：王雙駿

假如已經三張 找不到伴侶

就要 被當作次貨 點個火



拍拖明明要「寧缺勿濫」，卻有很多人「寧濫莫缺」，尤其是身邊人見你30歲都仍然單身，就會有很多說話講。有人會說你「賣剩蔗」、「攝灶罅」、「單身狗」，更會懶好心地幫你「強制脫單」，要替你找對象，不過柳應廷就說：「誰又明白單身因我揀？還胡亂評論單身狗最慘。」

3.《Dummy》姜濤

作曲：KW朱敏希

作詞：梁栢堅

編曲：Y.Siu@emp

監製：Edward Chan

我會再校對軌跡 存在意義

布偶會記得初衷 無忘訓示

跌過會再試 賣力還未算遲



經歷年初《叱咤》頒獎禮風波後，姜濤神隱自摺，後來想借歌詞自嘲，《Dummy》靈感來自姜濤早前睇占基利的《The Truman Show》，他亦明白，自己背負起「MIRROR」這個名字，表現有時卻令人失望，但承諾會記住自己的初衷、記住好的壞的評論，跌倒完繼續嘗試。

4.《單曲循環症》洪助昇

作曲：Ariel Lai

作詞：亞木

編曲：Ariel Lai

監製：徐浩

重新開始都跟妳沒未來

伴妳循環著惡果不如分開

無論是妳喜歡忠於本性或喜歡我 慷慨

難磨合註定各自各悲哀

難同在證實我亦沒法感到被愛



有時太愛一首歌，就會日夜不斷單曲循環，也許就是歌詞跟我們的遭遇有共同之處，有人用他的聲線，唱到我們心裡去。迷戀一個人亦好像「單曲循環症」一樣，但原來這亦有如走進無限輪迴的死故同，困在裡面找不到出路，只有各自各悲哀。既然惡果反覆循環，或許我們可以試著聽下一首歌？

5.《來不及》邱士縉

作曲：吳林峰

作詞：小克

編曲：王雙駿

監製：王雙駿

我只想送她 於這個舞台 獻唱一句 媽媽

愛沒盡頭不必害怕 我會自強不需記掛



邱士縉（Stanley）首支個人單曲《來不及》，是為了悼念年初因病去世的母親，母親離世後，他總覺得有很多事情來不及做、來不及說，不斷回想以往的片段，盼望有機會倒帶，遺憾現時卻是他來不及在演唱會上為亡母好好獻唱一首歌。既然死者已矣，Stanley可以做的，就是透過歌聲叫她不用擔心，答應她會好好自強。

6.《君莫問》Luna Is A Bep

作曲：Luna Is A Bep

作詞：Luna Is A Bep

編曲：威倫＠Luna and The Bosin / Elliott Tam＠Luna and The Bosin

監製：威倫＠Luna and The Bosin / Elliott Tam＠Luna and The Bosin

慢慢我少咗再去問點解

反正生命一直都係唔按常理出牌



Luna這首歌就如她的隨想曲，「我知道係執迷 永遠去問無答案嘅問題 我嘅心魔就係十萬個為甚麼～」以往的她總是不停問「點解？」但慢慢她發現其實很多問題根本沒有答案，「we are just that tiny bit in the universe」，是Luna看到人類的渺小，在整個宇宙裡，我們仿如微塵，很多我們執著的事情，霎眼都變得不重要了，於是，她叫自己「君莫問」，「慢慢我少咗再去問點解 反正生命一直都係唔按常理出牌～」原來好好生活，就是最好的答案。

7.《ChatMrE》呂爵安

作曲：Hans陳思翰

作詞：黃偉文

編曲：Hans陳思翰

監製：Edward Chan

人心可以很恐怖

但 晶片 可會更好



科技的確為我們帶來很多方便，如AI的崛起，也取代了許多工種，以往需要花很多時間的工作，找AI代勞可能幾秒內就起到貨。《ChatMrE》改自「ChatGPT」，黃偉文不禁問：「人類若棄用 人腦後 問誰又夠膽講 好過槍手？」到底科技真的可以取代人類嗎？沒錯，人心的確恐怖，但晶片又是否一定更好呢？答案值得深思。

8.《獅吼功》泰妹

作曲：Samuel Ku (PAPERMAKER)

作詞：鍾說

編曲：SILVERSTRIKE

監製：SILVERSTRIKE

我已不自覺 放棄交際學

誠實太寂寞 該修飾我卻粗口很多



《獅吼功》絕對是泰妹（楊雅文）的自白，也是她活了21年的世界觀。泰妹去年參加「試當真」校花出道，一年間急速成長，外界可能會要求她成為一個似樣的大人，但泰妹堅持做自己，問道：「為何還聽你命令？人人都講經！」以最真實直接的自己示人，或許會吃虧，但她仍決定繼續做最反叛的自己，「直接的做人更刺激」「別人習慣被餵食 頑強像我就免疫」

9.《Want》周殷廷

作曲：周殷廷

填詞：許弘毅

編曲：馮翰銘

監製：馮翰銘

誰情陷天使 情場無君子

純如白癡 一聲不響等接你聖旨



常說：「男人不壞，女人不愛」，那麼純情而專一的君子、天使，是否就不值得被愛？周殷廷（Yan Ting）近日在YouTube曝光甚多，也帶動了他的音樂作品，《Want》由他親自作曲及主唱，絕對是一首「兵歌」，唱出了純情兵仔的心酸。主角就是不懂得自我吹噓、不懂搞花臣，所以慘敗於其他對手，「敗就敗在壞人難做 如何可以？」去到歌曲尾段，他很想知道，若果當初試著耍懷，又或者主動一點，會否已能成功博得女神歡心？偏偏現實就是，他連一句喜歡都不敢說出口。

10.《談情的價值》陳慧琳

作曲：雷頌德

作詞：許弘毅

編曲：雷頌德

監製：雷頌德、楊振邦

談情的價值 無情有經歷

臨場考鎮定 離場見本性

談情的價值 遺忘過孤寂

誰曾貶過值 單身 再估量市值



情和愛，是人類幾百萬年都搞不懂的一回事，更讓許多人執迷不已。《談情的價值》頭幾段密集式的歌詞，「不愛不恨 不會心息 敢愛敢恨 先有出息～人心人心 無聲無色 為愛情故 學識估值～情深情深 累積常識 為愛情故 學會保值～」聽起來有佛經的感覺。單身不一定壞、「雙身」也不一定好，陳慧琳見盡大家在情海裡載浮載沉卻不欲離去，就化身拯救蒼生的使者。一段又一段情愛，對我們到底又有何等價值？我們又該再愛下去嗎？陳慧琳以8字總結：「敢愛敢恨，先有出息。」