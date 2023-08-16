容祖兒演唱會｜大合照重現溫拿經典扭頸甫士　稱見證觀眾頸椎健康

天后容祖兒34場《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會不經不覺已經唱了22場，除了歌單每晚不同外，祖兒之前就表示大合照甫士已經「冇貨」，不斷向觀眾徵集甫士，如早前就扮過喪屍，昨晚一場她則提議扮溫拿。



祖兒病癒後狀態愈來愈好！

早前溫拿開完紅館演唱會《溫拿情不變說再見演唱會》，尾場中五位重現了多年前唱片封套的甫士，而祖兒在自己演唱會就說：「我最近睇到佢哋開Show，覺得佢哋個Pose好有型，好想自己都做一次！」更教大家是左手按住右耳，取笑很多觀眾不懂分左右。

祖兒率領全場做這個「溫拿Pose」！

溫拿在早前的演唱會上，重現了35年前的經典動作。（資料圖片/梁碧玲攝）

祖兒指這是溫拿1988年的唱片封套，叫觀眾跟她一齊做，結果全場觀眾照著辦，祖兒直言場面十分震撼，笑說會Send返畀溫拿。而原來吳君如、MIRROR的柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）也聽話一齊做，君如還貼相上IG，並表示：「黐線！仲要現場教我哋做50肩保養身體Treatment計劃」，祖兒更回覆想結識Jer和Jeremy說：「你隔籬嗰兩位靚仔柔軟喎 介紹嚟識吓」。

樂隊、和音都跟住做，好有隊形！

吳君如同Jer、Jeremy睇騷，都跟住一齊做。（Instagram：sandrangky）

祖兒今午（16日）也在IG分享了全場扮溫拿的片段，寫下：「見證大家頸椎健康，深感安慰，我好似聽到我阿媽嘅笑聲，因為佢係溫拿Fans。」