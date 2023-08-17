容祖兒演唱會｜離奇飛咪掉中觀眾　嚇到慘叫：心臟停止跳動2秒

容祖兒在演藝學院舉行的34場《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會昨晚唱到第23場，一向表現專業的她，昨晚就發生離奇甩轆事件，祖兒在大合唱Medley環節中，唱到《連續劇》時，竟突然將成支咪拋了落台，擲中頭排觀眾！



容祖兒Encore期間，成支咪（紅圈）甩手飛落台。（Instagram：yungchoyee）

祖兒嚇到尖叫彈起。（Instagram：yungchoyee）

容祖兒嚇到尖叫，擘大個口得個窿，人都震，之後粉絲把咪遞上，祖兒除了慰問該名粉絲：「有冇整親你呀？」亦立即拍一拍咪確保支咪冇壞，並笑說：「嚇死我呀！」

粉絲十分冷靜，把咪拾起並遞給祖兒。（Instagram：yungchoyee）

她把當時的片段放到IG，並寫下：「唔好睇我喺台上咁醒目，其實一直以來我有個花名叫da la di la，做什麼都倫倫盡盡（遴遴迍迍），斟水飲會倒瀉水，攞乜都會掉在地上，食飯嘅時候俾我阿媽話下巴係咪穿窿。啲朋友話跟住我尾一定會執到寶，正所謂要發生，始終發生，琴晚encore 時分我終於將成枝咪凌空飛落地下嘅滋味，望住佢由高處拋物線跌落地下嗰一個瞬間，成個畫面同攞錯顏色購物袋一樣咁surreal，當時我嘅心臟足足停止跳動左2秒🥶好彩無扑穿第一行朋友個頭，佢仲好醒目仔咁即刻俾返我🫡成件事好rock⚡️⚡️鬼叫大家咁high，High到我枝咪stage diving，在我身上，真係，Nothing is impossible」

祖兒唱得太忘我。

早前美國饒舌女歌手Cardi B，因表演時被台下觀眾潑水，嬲到當場掉咪，林家謙就留言：「siu4（笑死） Cardi J」、許廷鏗也表示：「你嗰吓尖叫好好Loop」、朱薰則謂：「睇唔穿支咪係點解會咁樣飛出去嘅🤡」很多觀眾都認為始終想不透為何會成支咪飛落台，更有人問會否是靈異事件。